Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Рейтинг партій: "Євросолідарність" збільшила відрив від "Слуги народу"

Ірина БалачукСереда, 16 лютого 2022, 10:50
Фото з Facebook ЄС

Якби вибори до Верховної Ради проходили найближчим часом, то найбільшу підтримку отримала би "Європейська солідарність" – за неї готові голосувати 22,9% опитаних, розрив між "ЄС" і "Слугою народу", порівняно з груднем минулого року, ще більше зріс.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 5-13 лютого

Дослівно КМІС: "Відносно найбільшу підтримку має партія "Європейська солідарність", яку підтримали б 22,9% серед тих, хто збирається голосувати. На другому місці – "Слуга народу", за яку проголосували б 16,4% серед тих, хто визначився з вибором". 

 

Деталі: Соціологи відзначають – якщо в грудні 2021 року різниця між "ЄС" і "Слугою народу" була в межах статистичної похибки, то зараз "ЄС" має "чисте" перше місце, а "Слуга народу" – друге місце.

Загалом до парламенту наразі мають шанси потрапити 7 партій.

За "Батьківщину" готові віддати голоси 11,5%, за "ОПЗЖ" – 10,1%, за партію "Наші" – 6,2%, за "Розумну політику" – 5,8%, за "Силу і честь" – 5,1%.

Інші партії мають нижчу підтримку.

Дослідження тривало 5-13 лютого. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 2 000 респондентів у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Теми: соціологіяВерховна Радапартії
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Блінкен підтвердив, що дипломати США в Україні перебудуть ніч у Польщі

відеоЗеленський підколов Путіна через його довгі "лекції з історії"

Bloomberg: США вивозять дипломатів з України до Польщі

Байден підписав указ про санкції щодо ОРДЛО

США розповіли ООН про списки українців, яких РФ хоче вбити й відправити до таборів

Новини 21 лютого: Росія і визнання ОРДЛО, фейки РФ про український наступ

Усі новини...
соціологія
До Ради можуть пройти 8 партій, а в першому турі перемогти Зеленський – Рейтинг
Більшість українців виступають за перегляд Мінських угод – опитування
Зеленський і Порошенко скоротили розрив у президентському рейтингу
Останні новини
08:11
Кулеба закликав світ не зволікати з санкціями проти РФ
07:30
Доба на Донбасі: 84 порушення, двоє загиблих військових, 12 поранених
06:40
Блінкен підтвердив, що дипломати США в Україні перебудуть ніч у Польщі
06:20
ЗМІ показали відео колони танків на околицях Донецька
05:35
Кулеба обговорив з Блінкеном санкції проти РФ
04:36
Росія перша у світі за приростом COVID-хворих
03:45
Нафта подорожчала до рівня 2014 року — майже 100 доларів за барель
03:10
Канада оголосить санкції проти РФ через визнання незалежності "ЛДНР"
02:40
відеоЗеленський підколов Путіна через його довгі "лекції з історії"
02:10
відеоЗеленський: Нічого і нікому не віддамо
Усі новини...