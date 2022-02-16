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Рейтинг партій: "Євросолідарність" збільшила відрив від "Слуги народу"

Ірина БалачукСереда, 16 лютого 2022, 09:50
Рейтинг партій: Євросолідарність збільшила відрив від Слуги народу
Фото з Facebook ЄС

Якби вибори до Верховної Ради проходили найближчим часом, то найбільшу підтримку отримала би "Європейська солідарність" – за неї готові голосувати 22,9% опитаних, розрив між "ЄС" і "Слугою народу", порівняно з груднем минулого року, ще більше зріс.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 5-13 лютого

Дослівно КМІС: "Відносно найбільшу підтримку має партія "Європейська солідарність", яку підтримали б 22,9% серед тих, хто збирається голосувати. На другому місці – "Слуга народу", за яку проголосували б 16,4% серед тих, хто визначився з вибором". 

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Деталі: Соціологи відзначають – якщо в грудні 2021 року різниця між "ЄС" і "Слугою народу" була в межах статистичної похибки, то зараз "ЄС" має "чисте" перше місце, а "Слуга народу" – друге місце.

Загалом до парламенту наразі мають шанси потрапити 7 партій.

За "Батьківщину" готові віддати голоси 11,5%, за "ОПЗЖ" – 10,1%, за партію "Наші" – 6,2%, за "Розумну політику" – 5,8%, за "Силу і честь" – 5,1%.

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Інші партії мають нижчу підтримку.

Дослідження тривало 5-13 лютого. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 2 000 респондентів у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Теми: соціологіяВерховна Радапартії
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