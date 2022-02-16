Рейтинг партий: "Евросолидарность" увеличила отрыв от "Слуги народа"

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то наибольшую поддержку получила бы "Европейская солидарность" – за нее готовы голосовать 22,9% опрошенных, разрыв между "ЕС" и "Слугой народа" по сравнению с декабрем прошлого года еще больше вырос.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 5-13 февраля

Дословно КМИС: "Относительно наибольшую поддержку имеет партия "Европейская солидарность", которую поддержали бы 22,9% среди тех, кто собирается голосовать. На втором месте – "Слуга народа", за которую проголосовали бы 16,4% среди определившихся с выбором".

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Детали: Социологи отмечают – если в декабре 2021 года разница между "ЕС" и "Слугой народа" была в пределах статистической погрешности, то сейчас "ЕС" имеет "чистое" первое место, а "Слуга народа" – второе место.

Всего сейчас имеют шансы попасть в парламент 7 партий.

За "Батькивщину" готовы отдать голоса 11,5%, за "ОПЗЖ" – 10,1%, за партию "Наши" – 6,2%, за "Разумную политику" – 5,8%, за "Силу и честь" – 5,1%.

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Другие партии имеют более низкую поддержку.

Исследование проходило 5-13 февраля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2 000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.