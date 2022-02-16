Заступником Монастирського став колишній СБУшник

Кабінет міністрів призначив заступником очільника Міністерства внутрішніх справ колишнього першого заступника голови СБУ Василя Малюка.

Джерело: співрозмовники УП в уряді, представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм

Деталі: Зранку в середу джерела "Української правди" повідомили, що питання призначення Малюка включене до порядку денного засідання 16 лютого.

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Мельничук пізніше оприлюднив список кадрових рішень уряду, який свідчить, що призначення Малюка схвалено.

Що передувало: 21 липня 2021 року президент Зеленський звільнив Василя Малюка з посади першого заступника голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Нагадаємо: На початку вересня "Українська правда" зафіксувала Малюка серед гостей дня народження заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

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На святкуванні тоді були політики й високопоставлені правоохоронці, у тому числі, й ті, хто мав би відповідати за пошук правди у "справі Татарова" про посередництво в хабарі.