Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Заступником Монастирського став колишній СБУшник

"Українська правда"Середа, 16 лютого 2022, 13:34
Василь Малюк. фото з сайту antikor

Кабінет міністрів призначив заступником очільника Міністерства внутрішніх справ колишнього першого заступника голови СБУ Василя Малюка.

Джерело: співрозмовники УП в уряді, представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм

Деталі: Зранку в середу джерела "Української правди" повідомили, що питання призначення Малюка включене до порядку денного засідання 16 лютого.

Мельничук пізніше оприлюднив список кадрових рішень уряду, який свідчить, що призначення Малюка схвалено.

Що передувало: 21 липня 2021 року президент Зеленський звільнив Василя Малюка з посади першого заступника голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Нагадаємо: На початку вересня "Українська правда" зафіксувала Малюка серед гостей дня народження заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

 

На святкуванні тоді були політики й високопоставлені правоохоронці, у тому числі, й ті, хто мав би відповідати за пошук правди у "справі Татарова" про посередництво в хабарі.

Теми: МВССБУТатаров
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Уряд намагається вирішити проблему зупинки польотів Lufthansa в Україні

У суботу окупанти вбили двох українських бійців, також є поранені

Питання ядерної зброї: Зеленський пригрозив відмовою від Будапештського меморандуму

Супутникові знімкиТанки, вертольоти та бойові групи: РФ стягує додаткові війська до кордону з Україною

У Росії заявили про другий снаряд у Ростовській області

фото, відеоСотні евакуйованих з ОРДО з вечора сидять у холодних автобусах – росЗМІ

Усі новини...
МВС
Монастирський: Масштабна кібератака не вдалася, сайти працюють
Монастирський попередив про "критичний день" щодо фейків і паніки
ДТП з кортежем Ярославського: з моргу зник одяг загиблого чоловіка
Останні новини
20:06
Британія анонсувала "найгірший сценарій" вторгнення Росії в Україну
19:48
Прем'єр Польщі: Україна могла б легко замінити обидва "Північні потоки"
19:45
Кулеба вимагає міжнародного розслідування новин росЗМІ про нібито обстріли по РФ
19:39
Уряд намагається вирішити проблему зупинки польотів Lufthansa в Україні
19:18
Глава МЗС Британії - Зеленському: готові покарати російських олігархів санкціями
19:03
Новини про "обстріли" Ростовської області повторюють фейки 2014-го – Залужний
18:48
Німеччина і Австрія закликали своїх громадян терміново покинути Україну
18:16
Зеленський: Лягати в гроби і чекати російських військових українці не будуть
18:10
Зеленський закликав Захід створити Фонд стійкості для України
18:07
У суботу окупанти вбили двох українських бійців, також є поранені
Усі новини...