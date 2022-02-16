Заступником Монастирського став колишній СБУшник

Кабінет міністрів призначив заступником очільника Міністерства внутрішніх справ колишнього першого заступника голови СБУ Василя Малюка.

Джерело: співрозмовники УП в уряді, представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм

Деталі: Зранку в середу джерела "Української правди" повідомили, що питання призначення Малюка включене до порядку денного засідання 16 лютого.

Мельничук пізніше оприлюднив список кадрових рішень уряду, який свідчить, що призначення Малюка схвалено.

Що передувало: 21 липня 2021 року президент Зеленський звільнив Василя Малюка з посади першого заступника голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Нагадаємо: На початку вересня "Українська правда" зафіксувала Малюка серед гостей дня народження заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

На святкуванні тоді були політики й високопоставлені правоохоронці, у тому числі, й ті, хто мав би відповідати за пошук правди у "справі Татарова" про посередництво в хабарі.