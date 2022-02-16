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Заместителем Монастырского назначен бывший СБУшник

"Украинская правда"Среда, 16 февраля 2022, 12:34
Заместителем Монастырского назначен бывший СБУшник
Василий Малюк. фото с сайта antikor

Кабинет министров назначил замглавы Министерства внутренних дел бывшего первого заместителя главы СБУ Василия Малюка.

Источник: собеседники УП в правительстве, представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграмм

Детали: Утром в среду источники "Украинской правды" сообщили, что вопрос назначения Малюка включен в повестку дня заседания 16 февраля.

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Мельничук позже обнародовал список кадровых решений правительства, свидетельствующий, что назначение Малюка одобрено.

Что предшествовало: 21 июля 2021 года президент Зеленский уволил Василия Малюка с должности первого заместителя главы Службы безопасности Украины – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Напомним: В начале сентября "Украинская правда" зафиксировала Малюка среди гостей дня рождения заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

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На праздновании тогда были политики и высокопоставленные правоохранители, в том числе, и те, кто должен отвечать за поиск правды по "делу Татарова" о посредничестве во взятке.

Темы: МВДСБУТатаров
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