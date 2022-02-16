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МЗС Білорусі: Після навчань російська армія повністю залишить країну

Євген КізіловСереда, 16 лютого 2022, 11:11
МЗС Білорусі: Після навчань російська армія повністю залишить країну
Володимир Макей, фото БЕЛТА

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей запевняє, що після навчань у країні не залишиться жодного російського військовослужбовця та жодної одиниці бойової техніки Росії.

Джерело: Макей на прес-конференції в Мінську в середу, передає білоруське державне інформагентство БЕЛТА

Пряма мова: "Жодного військовослужбовця, жодної одиниці бойової техніки (Збройних сил Росії – БЕЛТА) не залишиться після цих навчань".

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Деталі: Міністр зазначив, що відповідні заяви вже зробили і оборонні відомства обох країн.

Передісторія: 10 лютого Росія та Білорусь розпочали 10-денні спільні військові навчання, які викликають занепокоєння через зростання нарощування російських військ на кордонах України та побоювання потенційного вторгнення.

Представник Кремля назвав ці навчання серйозними, сказавши, що Росія та Білорусь "зіштовхуються з безпрецедентними погрозами".

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Теми: БілорусьРосіяарміяЗбройні сили
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