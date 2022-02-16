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МИД Беларуси: После учений российская армия полностью покинет страну

Евгений КизиловСреда, 16 февраля 2022, 11:11
МИД Беларуси: После учений российская армия полностью покинет страну
Владимир Макей, фото БЕЛТА

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей уверяет, что после учений в стране не останется ни одного российского военнослужащего и ни одной единицы боевой техники России.

Источник: Макей на пресс-конференции в Минске в среду, передает белорусское государственное информагентстсво БЕЛТА

Прямая речь: "Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники (Вооруженных сил России – БЕЛТА) не останется после этих учений".

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Детали: Министр отметил, что соответствующие заявления уже сделали и оборонные ведомства обеих стран.

Предыстория: 10 февраля Россия и Беларусь начали 10-дневные совместные военные учения, которые вызывают беспокойство из-за роста наращивания российских войск на границах Украины и опасений потенциального вторжения.

Представитель Кремля назвал эти учения серьезными, сказав, что Россия и Беларусь "сталкиваются с беспрецедентными угрозами".

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Темы: БеларусьРосcияармияВооруженные силы
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