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У Держдепі США прокоментували ідеї про "фінляндизацію" України

"Європейська правда"Середа, 16 лютого 2022, 11:21

Сполучені Штати підтримають будь-яке рішення України щодо членства в Північноатлантичному альянсі.

Про це заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман в інтерв’ю "Європейській правді" та "Українській правді".

"Це рішення – не на боці США. Це рішення лишається за українським народом – чого вони хочуть, де вони бачать своє майбутнє. Це ваш вибір. І сьогодні (15 лютого) ми знову почули відповідь від президента Зеленського: він сказав, що Україна хоче приєднатися до НАТО. Це також вибір народу України. А ми підтримуємо будь-який вибір українського народу та українського уряду", - сказала Шерман.

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Вона також повторила позицію Вашингтона про те, що США не ухвалюватимуть жодних рішень про Україну без України

"Як від початку заявляли і Байден, і Блінкен, як особисто я говорила на зустрічі з російськими колегами у Женеві та в Брюсселі – США не ухвалюватимуть жодних рішень про Україну без України. Ми не будемо вирішувати нічого щодо НАТО без участі НАТО, про Європу без Європи", - додала Шерман.

Французькі ЗМІ минулого тижня писали, що президент Франції Еммануель Макрон минулого тижня на зустрічі з Владіміром Путіним обговорював "фінляндизацію" України, що фактично означає відмову від можливого членства в НАТО. Втім офіційно, ця інформація не підтверджувалася.

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Теми: СШАУкраїнаНАТОРосія
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