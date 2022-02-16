Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Держдепі США прокоментували ідеї про "фінляндизацію" України

"Європейська правда"Середа, 16 лютого 2022, 12:21

Сполучені Штати підтримають будь-яке рішення України щодо членства в Північноатлантичному альянсі.

Про це заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман в інтерв’ю "Європейській правді" та "Українській правді".

"Це рішення – не на боці США. Це рішення лишається за українським народом – чого вони хочуть, де вони бачать своє майбутнє. Це ваш вибір. І сьогодні (15 лютого) ми знову почули відповідь від президента Зеленського: він сказав, що Україна хоче приєднатися до НАТО. Це також вибір народу України. А ми підтримуємо будь-який вибір українського народу та українського уряду", - сказала Шерман.

Вона також повторила позицію Вашингтона про те, що США не ухвалюватимуть жодних рішень про Україну без України

"Як від початку заявляли і Байден, і Блінкен, як особисто я говорила на зустрічі з російськими колегами у Женеві та в Брюсселі – США не ухвалюватимуть жодних рішень про Україну без України. Ми не будемо вирішувати нічого щодо НАТО без участі НАТО, про Європу без Європи", - додала Шерман.

Французькі ЗМІ минулого тижня писали, що президент Франції Еммануель Макрон минулого тижня на зустрічі з Владіміром Путіним обговорював "фінляндизацію" України, що фактично означає відмову від можливого членства в НАТО. Втім офіційно, ця інформація не підтверджувалася.

Теми: СШАУкраїнаНАТОРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

22 лютого можливі кібератаки на українські веб-ресурси – CERT-UA

Спецрежим поліції продовжили

ЄС остаточно погодив 1,2 мільярда євро допомоги Україні

фотоПід посольством Росії у Києві проходить акція на підтримку політв’язнів

РосЗМІ повідомляють про прибуття 61 тисячі людей із ОРДЛО, вже 6 регіонів запровадили НС

фотоНові супутникові знімки свідчать про активність військ Росії біля кордону України – CNN

Усі новини...
США
Держдеп США: Путін може лишати війська навколо України для залякування
У Сенаті США пропонують вже накласти санкції на Росію
"Ми почули, що Україна хоче приєднатися до НАТО". Інтерв'ю заступниці держсекретаря США
Останні новини
13:56
Трамп запустив власну соцмережу
13:50
Кулеба назвав оптимальний формат переговорів щодо російської кризи
13:50
Air France скасувала найближчі рейси до України "з міркувань обережності"
13:45
22 лютого можливі кібератаки на українські веб-ресурси – CERT-UA
13:33
На дорогах запрацювали ще 24 комплекси автофіксації порушень ПДР. Адреси
13:28
Небо України відкрите, а питання скасування рейсів – політизоване – Мінінфраструктури
13:25
Спецрежим поліції продовжили
13:24
Суддю Чауса вивозили депутат Порошенка і заступник голови ОПУ Зеленського – офіційні допити
13:17
відеоПровокація: ФСБ заявила про обстріл з України, Прикордонна служба офіційно спростовує
13:16
ЄС розгорне в Україні дорадчу військову місію – Кулеба
Усі новини...