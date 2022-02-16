Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Госдепе США прокомментировали идеи о "финляндизации" Украины

"Европейская правда"Среда, 16 февраля 2022, 12:21

Соединенные Штаты поддержат любое решение Украины о членстве в Североатлантическом альянсе.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман в интервью "Европейской правде" и "Украинской правде".

"Это решение – не на стороне США. Это решение остается за украинским народом – чего они хотят, где они видят свое будущее. Это ваш выбор. И сегодня (15 февраля) мы снова услышали ответ от президента Зеленского: он сказал, что Украина хочет присоединиться к НАТО. Это тоже выбор народа Украины. А мы поддерживаем любой выбор украинского народа и украинского правительства", – сказала Шерман.

Она также повторила позицию Вашингтона о том, что США не будут принимать никаких решений об Украине без Украины

"Как изначально заявляли и Байден, и Блинкен, как лично я говорила на встрече с российскими коллегами в Женеве и Брюсселе – США не будут принимать никаких решений об Украине без Украины. Мы не будем решать ничего по поводу НАТО без участия НАТО, о Европе без Европы", - добавила Шерман.

Французские СМИ на прошлой неделе писали, что президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе на встрече с Владимиром Путиным обсуждал "финляндизацию" Украины, что фактически означает отказ от возможного членства в НАТО. Впрочем, официально, эта информация не подтверждалась.

Темы: СШАУкраинаНАТОРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости понедельника и ночи: "независимость" "ЛДНР", санкции США

Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше

видеоЗеленский подколол Путина из-за его длинных "лекций по истории"

Bloomberg: США вывозят дипломатов из Украины в Польшу

Байден подписал указ о санкциях в отношении ОРДЛО

США сообщили ООН о списках украинцев, которых РФ хочет убить и отправить в лагеря

Все новости...
США
Госдеп США: Путин может оставить войска вокруг Украины для устрашения
В Сенате США предлагают уже наложить санкции на Россию
"Мы услышали, что Украина хочет присоединиться к НАТО". Интервью заместителя госсекретаря США Венди Шерман
Последние новости
09:25
МИД: Пора действовать для прекращения агрессии РФ
09:01
В Госдуме РФ разошлись мнения, в каких пределах признавать ОРДЛО
08:50
Резников о признании Россией ОРДЛО: Новая Берлинская стена?
08:24
В Украине 24 440 случаев Covid за сутки, в Киеве снова всплеск – 4193
08:11
Кулеба призвал мир не медлить с санкциями против РФ
08:00
Главные новости понедельника и ночи: "независимость" "ЛДНР", санкции США
07:30
Сутки на Донбассе: 84 нарушения, двое погибших военных, 12 раненых
06:40
Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше
06:20
СМИ показали видео колонны танков на окраине Донецка
05:35
Кулеба обсудил с Блинкеном санкции против РФ
Все новости...