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Євробачення 2022: Наглядова рада збереться, щоб обговорити скандал навколо нацвідбору

Мазуренко Альона Середа, 16 лютого 2022, 13:03
АЛІНА ПАШ ФОТО: INSTAGRAM

Наглядова рада у п’ятницю 18 лютого збереться на позачергове засідання і розгляне ситуацію навколо нацвідбору на Євробачення-2022. 

Джерело: пресслужба Суспільного мовника

Деталі: Позачергове засідання Наглядової ради "НСТУ" запланували на 18 лютого о 12:00 годині.

У порядку денному 3 питання і перше з них: "Про ситуацію, що склалася навколо національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення".

Наглядова рада Суспільного мовлення — орган управління Національної суспільної телерадіокомпанії України, до складу якого входять по одному представнику від депутатських фракцій і груп Верховної Ради поточного скликання і дев’ять членів від громадських об’єднань та асоціацій.

Строк повноважень членів Наглядової ради НСТУ - 5 років. 

Що передувало: 15 лютого у прикордонній службі повідомили, що не видавала переможниці Нацвідбору на Євробачення-2022 співачці Аліні Паш довідку про законний перетин адмінмежі з окупованим Кримом через КПВВ Чаплинка у 2015 році.

На пресконференції 14 лютого голова правління НСТУ Микола Чернотицький сказав, що до отримання інформації від ДПСУ не готовий підписувати угоду з Паш.

Він також зазначив, що у випадку, якщо організатори "Євробачення" побачать ознаки політизації відбору, Україна може залишитися поза конкурсом цього року.

Після того, як стало відомо, що довідку прикордонники не видавали, Чернотицький написав у соцмережі, що буде звертатись до правоохоронців щодо надання підробних документів.

Сама виконавиця в Instagram пояснила, що вищевказану довідку доручила отримати своїй команді. Також Паш підтвердила, що подала повторний запит прикордонникам. Вона наполягає, що не порушувала закон та має намір довести свою правоту.

Передісторія: 

  • Йдеться про поїздку Паш до окупованого Криму у 2015 році. Співачка розповідала, що в Крим вона їздила на весілля до родичів членів команди.
  • Раніше Паш пояснила, що ніяк не могла вплинути на те, як "туди летіли", але після перемоги у національному відборі запевнила, що перетинала кордон зі сторони України і їхала у Крим автобусом.
  • Після перемоги 12 лютого Суспільне опублікувало довідку нібито від прикордонників, що у 2015 році Паш перетинала межу із Кримом на КПВВ "Чаплинка". Документ видали у ДПСУ 9 лютого 2022 року. 

Теми: ЄвробаченняУкраїнаскандал
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