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Евровидение 2022: Набсовет соберется, чтобы обсудить скандал вокруг нацотбора

Алена МазуренкоСреда, 16 февраля 2022, 12:03
Евровидение 2022: Набсовет соберется, чтобы обсудить скандал вокруг нацотбора
АЛИНА ПАШ ФОТО: INSTAGRAM

Наблюдательный совет в пятницу 18 февраля соберется на внеочередное заседание и рассмотрит ситуацию вокруг нацотбора на Евровидение-2022.

Источник: прессслужба Общественного вещателя

Детали: Внеочередное заседание Наблюдательного совета "НОТУ" запланировали на 18 февраля в 12:00 часов.

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В повестке дня 3 вопроса и первый из них: "О ситуации, сложившейся вокруг национального отбора на песенный конкурс "Евровидение".

Наблюдательный совет Общественного вещания – орган управления Национальной общественной телерадиокомпании Украины, в состав которого входят по одному представителю от депутатских фракций и групп Верховной Рады текущего созыва и девять членов от общественных объединений и ассоциаций.

Срок полномочий членов Набсовета НСТУ – 5 лет.

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Что предшествовало: 15 февраля пограничная служба сообщила, что не выдавала победительнице Нацотбора на Евровидение-2022 певице Алине Паш справку о законном пересечении админграницы с оккупированным Крымом через КПВВ Чаплинка в 2015 году.

На пресс-конференции 14 февраля председатель правления НОТУ Николай Чернотицкий сказал, что до получения информации от ГПСУ не готов подписывать соглашение с Паш.

Он также отметил, что в случае если организаторы "Евровидения" увидят признаки политизации отбора, Украина может остаться вне конкурса в этом году.

После того, как стало известно, что справку пограничники не выдавали, Чернотицкий написал в соцсети, что будет обращаться к правоохранителям о предоставлении поддельных документов.

Сама исполнительница в Instagram объяснила, что указанную справку поручила получить своей команде. Также Паш подтвердила, что подала повторный запрос пограничникам. Она настаивает, что не нарушала закон и намерена доказать свою правоту.

Предыстория:

  • Речь идет о поездке Паш в оккупированный Крым в 2015 году. Певица рассказывала, что в Крым она ездила на свадьбу к родственникам членов команды.
  • Паш объяснила, что никак не могла повлиять на то, как "туда летели", но после победы в национальном отборе заверила, что пересекала границу со стороны Украины и ехала в Крым на автобусе.
  • Кроме того, после победы 12 февраля "Суспільне" опубликовало справку якобы от пограничников, что в 2015 году Паш пересекала границу с Крымом на КПВВ "Чаплинка". Документ был издан в ГПСУ 9 февраля 2022 года.

Темы: ЕвровидениеУкраинаскандал
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