Більшість українців виступають за перегляд Мінських угод – опитування

Більшість опитаних соціологами українців вважають, що Україні варто переглянути Мінські домовленості та підписати нові.

Джерело: дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 12-13 лютого

Дослівно: "Більшість опитаних вважають, що Україні слід переглянути Мінські домовленості та підписати нові (63%) і цей показник у динаміці збільшується. Лише 11% вважають, що Україна має виконати усі вимоги, водночас, 18% вважають навпаки, що Україна має вийти з переговорного процесу взагалі".

Деталі: Більшість опитаних українців бачать Росію винною у тому, що Мінські угоди не працюють (57%), ще 10% покладають вину на представників так званих "ЛНР", "ДНР" і лише 12% вважають винною Україну. 12% не змогли відповісти хто винен.

При цьому 67% опитаних зазначили, що поверхнево знайомі зі змістом Мінських угод, і лише 12% - дуже добре знають їх зміст. Кожен п’ятий взагалі не знайомий зі змістом угод, водночас цей показник знизився за останні 4 роки з 39% до 21%, вказують соціологи.

Довідково: 12-13 лютого 2022 року соціологи опитали методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера 2000 респондентів від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.