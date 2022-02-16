Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Більшість українців виступають за перегляд Мінських угод – опитування

Валентина РоманенкоСереда, 16 лютого 2022, 16:55
фото: "Волонтери Закарпаття"

Більшість опитаних соціологами українців вважають, що Україні варто переглянути Мінські домовленості та підписати нові.

Джерело: дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 12-13 лютого

Дослівно: "Більшість опитаних вважають, що Україні слід переглянути Мінські домовленості та підписати нові (63%) і цей показник у динаміці збільшується. Лише 11% вважають, що Україна має виконати усі вимоги, водночас, 18%  вважають навпаки, що Україна має вийти з переговорного процесу взагалі".

 

Деталі: Більшість опитаних українців бачать Росію винною у тому, що Мінські угоди не працюють (57%), ще 10% покладають вину на представників так званих "ЛНР", "ДНР" і лише 12% вважають винною Україну. 12% не змогли відповісти хто винен.

При цьому 67% опитаних зазначили, що поверхнево знайомі зі змістом Мінських угод, і лише 12% - дуже добре знають їх зміст. Кожен п’ятий взагалі не знайомий зі змістом угод, водночас цей показник знизився за останні 4 роки з 39% до 21%, вказують соціологи.

 

Довідково: 12-13 лютого 2022 року соціологи опитали методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера 2000 респондентів від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Теми: Мінські угодисоціологія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини понеділка і ночі: "незалежність" "ЛДНР", санкції США

Блінкен підтвердив, що дипломати США в Україні перебудуть ніч у Польщі

відеоЗеленський підколов Путіна через його довгі "лекції з історії"

Bloomberg: США вивозять дипломатів з України до Польщі

Байден підписав указ про санкції щодо ОРДЛО

США розповіли ООН про списки українців, яких РФ хоче вбити й відправити до таборів

Усі новини...
Мінські угоди
Держсекретар США застеріг РФ від визнання "незалежності" ОРДЛО
Кремль про визнання ОРДЛО: Не корелює з Мінськими угодами
У ТКГ вимагають позачергову зустріч через рішення Держдуми 
Останні новини
09:01
Росія визнає ОРДЛО у межах Донецької та Луганської областей
08:50
Резніков про визнання Росією ОРДЛО: Нова Берлінська стіна?
08:24
В Україні 24 440 випадків Covid на добу, у Києві знову сплеск – 4193
08:11
Кулеба закликав світ не зволікати з санкціями проти РФ
08:00
Головні новини понеділка і ночі: "незалежність" "ЛДНР", санкції США
07:30
Доба на Донбасі: 84 порушення, двоє загиблих військових, 12 поранених
06:40
Блінкен підтвердив, що дипломати США в Україні перебудуть ніч у Польщі
06:20
ЗМІ показали відео колони танків на околицях Донецька
05:35
Кулеба обговорив з Блінкеном санкції проти РФ
04:36
Росія перша у світі за приростом COVID-хворих
Усі новини...