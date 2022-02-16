Большинство украинцев выступают за пересмотр Минских соглашений – опрос

Большинство опрошенных социологами украинцев считают, что Украине следует пересмотреть Минские договоренности и подписать новые.

Источник: данные опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 12-13 февраля

Дословно: "Большинство опрошенных считают, что Украине следует пересмотреть Минские договоренности и подписать новые (63%) и этот показатель в динамике увеличивается. Только 11% считают, что Украина должна выполнить все требования, в то же время 18% считают наоборот, что Украина должна выйти из переговорного процесса вообще".

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Детали: Большинство опрошенных украинцев видят Россию виновной в том, что Минские соглашения не работают (57%), еще 10% возлагают вину на представителей так называемых "ЛНР", "ДНР" и только 12% считают виновной Украину. 12% затруднились ответить кто виноват.

При этом 67% опрошенных отметили, что поверхностно знакомы с содержанием Минских соглашений, и только 12% очень хорошо знают их содержание. Каждый пятый вообще не знаком с содержанием соглашений, в то же время этот показатель снизился за последние четыре года с 39% до 21%, указывают социологи.

Справка: 12-13 февраля 2022 года социологи опросили методом телефонных интервью с использованием компьютера 2000 респондентов от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

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Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.