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Розвідка США не бачить відведення військ РФ від українського кордону

"Європейська правда"Середа, 16 лютого 2022, 17:55

Розвідка США не підтверджує відведення військ Росії від українського кордону попри відповідні заяви Москви напередодні.

Про це сказав державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю ICTV, стенограма розмови оприлюднена на сайті Державного департаменту США, повідомляє "Європейська правда".

"Ми ще не бачили ні відступу, ні відведення російських військ від кордонів України. Ми дуже уважно стежимо за цим, і знову ж таки, дуже важливо дивитися на те, що Росія насправді робить, а не на те, що вона каже", - сказав Ентоні Блінкен.

Він підкреслив, що США готові реагувати на всі сценарії – у випадку якщо Росія вибере шлях дипломатії чи якщо вона обере шлях агресії.

"Ми дуже чітко заявили, що якщо Росія відновить агресію проти України, це матиме величезні наслідки, і це виходить не лише від нас, а й практично від усіх наших партнерів у Європі, НАТО, ЄС, G7, найбільших демократичних економік світу. Тож це було дуже ясно. Я думаю, що президент Путін знає, що якщо він скоїть жахливу помилку, відновивши агресію, він з цим і зіткнеться", - додав Блінкен.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг попри заяви Москви поки що не бачить ознак деескалації з боку Росії на українському кордоні. За його словами, навпаки, схоже, Росія продовжує військове нарощування.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що президент РФ Владімір Путін може продовжувати розміщення чисельної групи військ біля кордону України, щоб мати важіль для вимог.

У Міноборони РФ у вівторок заявили, що підрозділи Західного та Південного військових округів починають повернення з навчання до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом.

За словами президента США Джо Байдена, зараз Росія зосередила поруч з українськими кордонами 150 000 військових.

Теми: СШАРосія
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