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Разведка США не видит отвода войск РФ от украинской границы

"Европейская правда"Среда, 16 февраля 2022, 16:55

Разведка США не подтверждает отвод войск России от украинской границы, несмотря на соответствующие заявления Москвы накануне.

Об этом сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью ICTV, стенограмма разговора обнародована на сайте Государственного департамента США, сообщает "Европейская правда".

"Мы еще не видели ни отступления, ни отвода российских войск от границ Украины. Мы очень внимательно следим за этим, и опять же очень важно смотреть на то, что Россия на самом деле делает, а не на то, что она говорит", - сказал Энтони Блинкен.

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Он подчеркнул, что США готовы реагировать на все сценарии – если Россия выберет путь дипломатии или если она выберет путь агрессии.

"Мы очень четко заявили, что если Россия возобновит агрессию против Украины, это будет иметь огромные последствия, и это исходит не только от нас, но практически от всех наших партнеров в Европе, НАТО, ЕС, G7, крупнейших демократических экономик мира. Поэтому это было очень ясно. Я думаю, что президент Путин знает, что если он совершит ужасную ошибку, возобновив агрессию, он с этим столкнется", - добавил Блинкен.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, несмотря на заявления Москвы, пока не видит признаков деэскалации со стороны России на украинской границе. По его словам, напротив, похоже, Россия продолжает военное наращивание.

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Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что президент РФ Владимир Путин может продолжать размещение многочисленной группы войск у границы Украины, чтобы иметь рычаг для требований.

15 февраля в Минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования железнодорожным и автомобильным транспортом.

По словам президента США Джо Байдена, сейчас Россия сосредоточила рядом с украинскими границами 150 тысяч военных.

Темы: СШАРосcия
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