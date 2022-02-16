Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Через Прип’ять за 6 кілометрів від України перекинули понтонний міст – ЗМІ

Роман ПетренкоСереда, 16 лютого 2022, 19:24
фото ілюстративне, тасс

За 6,44 кілометра від кордону з Україною через річку Прип’ять у Білорусі розгорнули понтонний міст.

Джерело: "Мілітарний" з посиланням на супутникові знімки

Деталі: Зазначається, що це територія Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника, тобто Чорнобильська зона відчуження.

Розгортання понтонно-мостового парку у такій близькості до українського кордону помітили OSINT дослідники (розвідка на основі відкритих джерел – ред.).

Наразі невідомо, військові Росії чи Білорусі розгорнули цей міст.

15 лютого IntelDoge опублікував у Twitter супутникові знімки з сервісу за координатами 51.5327, 29.86593, на них зображені роботи на грунті з обох сторін річки Прип’ять.

 
IntelDoge - знімок 15 лютого

Супутникові знімки, які вже 16 лютого опублікував користувач ameliairheart, фіксують розгорнутий понтонний міст через річку Прип’ять.

 
ameliairheart - знімок 16 лютого

У звіті ділянок для російсько-білоруських навчань "Союзная решимость – 2022" території заповідника немає.

У переліку ділянок місцевості для спільних оперативних навчань "Союзная решимость – 2022" територія заповідника не значиться.

Нагадаємо: Американський безпілотний апарат курсував 16 лютого від Києва до Донбасу, а над окупованим Крим помітили розвідувальний літак США.

Теми: БілорусьРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

доповненоОкупанти вбили українського провідного розвідника

В ОРДО заявили про пошкодження водогону: без води можуть лишитися по обидва боки

Головні новини п'ятниці і ночі: "евакуація" в Росію, Байден про Путіна

РосЗМІ та бойовики повідомили про вибух газопроводу в Луганську

відеоБайден: Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну

фото, відеоБутусов та Шуфрич жорстко побилися у прямому ефірі

Усі новини...
Шольц і Байден обговорили загрозу вторгнення Росії в Україну
Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною – британська розвідка
Українська розвідка не підтверджує відведення російських військ
Росія збільшила на 7 тисяч кількість військових на кордоні з Україною – ЗМІ
Останні новини
10:26
На Донеччині зупинено подачу води на 4 фільтрувальні станції
10:00
інфографікаЦОС прогнозує локальні операції з боку Росії. Огляд на 19 лютого
09:58
США і Британія: Росія відповідальна за кібератаку на українські банки
09:43
Зеленський не передумав їхати до Мюнхена: ситуація "повністю контрольована"
09:21
доповненоОкупанти вбили українського провідного розвідника
09:14
Прем'єр Британії: разом ми зможемо уникнути кровопролиття в Україні
08:40
доповненоВатажки бойовиків ОРДЛО оголосили загальну мобілізацію
08:21
Covid: більше 31 тисячі нових випадків, найбільше у Києві
08:10
В ОРДО заявили про пошкодження водогону: без води можуть лишитися по обидва боки
08:00
Головні новини п'ятниці і ночі: "евакуація" в Росію, Байден про Путіна
Усі новини...