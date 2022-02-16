Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через Прип’ять за 6 кілометрів від України перекинули понтонний міст – ЗМІ

Роман ПетренкоСереда, 16 лютого 2022, 18:24
Через Прип’ять за 6 кілометрів від України перекинули понтонний міст – ЗМІ
фото ілюстративне, тасс

За 6,44 кілометра від кордону з Україною через річку Прип’ять у Білорусі розгорнули понтонний міст.

Джерело: "Мілітарний" з посиланням на супутникові знімки

Деталі: Зазначається, що це територія Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника, тобто Чорнобильська зона відчуження.

Реклама:

Розгортання понтонно-мостового парку у такій близькості до українського кордону помітили OSINT дослідники (розвідка на основі відкритих джерел – ред.).

Наразі невідомо, військові Росії чи Білорусі розгорнули цей міст.

15 лютого IntelDoge опублікував у Twitter супутникові знімки з сервісу за координатами 51.5327, 29.86593, на них зображені роботи на грунті з обох сторін річки Прип’ять.

ВІДЕО ДНЯ
 
IntelDoge - знімок 15 лютого

Супутникові знімки, які вже 16 лютого опублікував користувач ameliairheart, фіксують розгорнутий понтонний міст через річку Прип’ять.

 
ameliairheart - знімок 16 лютого

У звіті ділянок для російсько-білоруських навчань "Союзная решимость – 2022" території заповідника немає.

У переліку ділянок місцевості для спільних оперативних навчань "Союзная решимость – 2022" територія заповідника не значиться.

Нагадаємо: Американський безпілотний апарат курсував 16 лютого від Києва до Донбасу, а над окупованим Крим помітили розвідувальний літак США.

Теми: БілорусьРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Шольц і Байден обговорили загрозу вторгнення Росії в Україну
Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною – британська розвідка
Українська розвідка не підтверджує відведення російських військ
Росія збільшила на 7 тисяч кількість військових на кордоні з Україною – ЗМІ
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: