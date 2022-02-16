Через Прип’ять за 6 кілометрів від України перекинули понтонний міст – ЗМІ
За 6,44 кілометра від кордону з Україною через річку Прип’ять у Білорусі розгорнули понтонний міст.
Джерело: "Мілітарний" з посиланням на супутникові знімки
Деталі: Зазначається, що це територія Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника, тобто Чорнобильська зона відчуження.
Розгортання понтонно-мостового парку у такій близькості до українського кордону помітили OSINT дослідники (розвідка на основі відкритих джерел – ред.).
Наразі невідомо, військові Росії чи Білорусі розгорнули цей міст.
15 лютого IntelDoge опублікував у Twitter супутникові знімки з сервісу за координатами 51.5327, 29.86593, на них зображені роботи на грунті з обох сторін річки Прип’ять.
Супутникові знімки, які вже 16 лютого опублікував користувач ameliairheart, фіксують розгорнутий понтонний міст через річку Прип’ять.
У звіті ділянок для російсько-білоруських навчань "Союзная решимость – 2022" території заповідника немає.
У переліку ділянок місцевості для спільних оперативних навчань "Союзная решимость – 2022" територія заповідника не значиться.
Нагадаємо: Американський безпілотний апарат курсував 16 лютого від Києва до Донбасу, а над окупованим Крим помітили розвідувальний літак США.