Через Припять в 6 километрах от Украины перебросили понтонный мост – СМИ
В 6,44 километрах от границы с Украиной через реку Припять в Беларуси развернули понтонный мост.
Источник: "Милитарный" со ссылкой на спутниковые снимки
Детали: Указывается, что это территория Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, то есть Чернобыльская зона отчуждения.
Развертывание понтонно-мостового парка в такой близости к украинской границе заметили OSINT исследователи (разведка на основе открытых источников – ред.).
Пока неизвестно, военные России или Беларуси развернули этот мост.
15 февраля IntelDoge опубликовал в Twitter спутниковые снимки с сервиса по координатам 51.5327, 29.86593, на них изображены работы на почве с обеих сторон реки Припять.
Спутниковые снимки, которые уже 16 февраля опубликовал пользователь ameliairheart, фиксируют развернутый понтонный мост через реку Припять.
В отчете участков для российско-белорусских учений "Союзная решимость – 2022" на территории заповедника нет.
В списке участков местности для совместных оперативных учений "Союзная решимость – 2022" территория заповедника не значится.
Напомним: Американский беспилотный аппарат курсировал 16 февраля от Киева в Донбасс, а над оккупированным Крымом был замечен разведывательный самолет США.