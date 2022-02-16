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Через Припять в 6 километрах от Украины перебросили понтонный мост – СМИ

Роман ПетренкоСреда, 16 февраля 2022, 18:24
Через Припять в 6 километрах от Украины перебросили понтонный мост – СМИ
фото иллюстративное, тасс

В 6,44 километрах от границы с Украиной через реку Припять в Беларуси развернули понтонный мост.

Источник: "Милитарный" со ссылкой на спутниковые снимки

Детали: Указывается, что это территория Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, то есть Чернобыльская зона отчуждения.

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Развертывание понтонно-мостового парка в такой близости к украинской границе заметили OSINT исследователи (разведка на основе открытых источников – ред.).

Пока неизвестно, военные России или Беларуси развернули этот мост.

15 февраля IntelDoge опубликовал в Twitter спутниковые снимки с сервиса по координатам 51.5327, 29.86593, на них изображены работы на почве с обеих сторон реки Припять.

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IntelDoge - снимок 15 февраля

Спутниковые снимки, которые уже 16 февраля опубликовал пользователь ameliairheart, фиксируют развернутый понтонный мост через реку Припять.

 
ameliairheart, - снимок 16 февраля

В отчете участков для российско-белорусских учений "Союзная решимость – 2022" на территории заповедника нет.

В списке участков местности для совместных оперативных учений "Союзная решимость – 2022" территория заповедника не значится.

Напомним: Американский беспилотный аппарат курсировал 16 февраля от Киева в Донбасс, а над оккупированным Крымом был замечен разведывательный самолет США.

Темы: БеларусьРосcия
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