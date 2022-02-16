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Безпілотник США кружляв між Києвом і Донбасом, а над Кримом – розвідувальний літак

Денис КарловськийСереда, 16 лютого 2022, 15:25
Безпілотник США кружляв між Києвом і Донбасом, а над Кримом – розвідувальний літак
Ілюстративне фото Getty Images

Американський безпілотний апарат курсував 16 лютого від Києва до Донбасу, а над окупованим Крим помітили розвідувальний літак США.

Джерело: засіб відстеження літальних апаратів Flight Radar 

Деталі: Розвідувальний безпілотник Військово-повітряних сил США Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk вилетів у районі Мальти в Середземному морі та полетів у напрямку до України.

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Упродовж першої половини дня він здійснював маневри над Дніпропетровщиною, прифронтовими районами Донецької та Луганської областей, рухався уздовж Полтавщини до Києва та Житомира, а згодом повторював цей маршрут декілька разів.

Близько 16:00 він летів над Румунією в напрямі до свого місця дислокації під Мальтою – ймовірно, на палубу корабля Військово-морських сил США.

Маршрут польоту безпілотника RQ-4A 16 лютого над Україною (станом на 16:00 за Києвом)
Маршрут польоту безпілотника RQ-4A 16 лютого над Україною (станом на 16:00 за Києвом)
Скриншот сайту Flight Radar

Уранці також помітили розвідувальний літак Boeing RC-135V Rivet Joint, який вилетів з летовища Ханья на Криті.

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Журналісти встигли помітити, що він пролітав поблизу окупованого Криму та узбережжя Краснодарського краю в Росії. Близько 16:00 він повернувся до летовища на Криті.

Маршрут польоту розвідувального літака ВПС США RC-135V 16 лютого
Маршрут польоту розвідувального літака ВПС США RC-135V 16 лютого
Скриншот сайту flight radar

Передісторія: 

  • Раніше спецслужби США буцімто повідомили союзників у НАТО, що Росія приготувалася здійснювати широкомасштабний наступ в Україну 16 лютого.
  • 15 лютого в російському міністерстві оборони заявили, що війська Південного та Західного військових округів, які межують з Україною, повертаються до своїх постійних місць дислокації.
  • Зранку 16 лютого міноборони РФ заявило, що відводить частину своїх військ із території окупованого Криму. А в білоруському міністерстві закордонних справ заявили, що після завершення спільних із Росією військових навчань "Союзна рішучість-2022" на території Білорусі не залишиться жодної одиниці техніки та військовослужбовця російської армії.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що, на противагу твердженням російських посадовців, військові Альянсу не бачать реальних ознак відведення військ. Президент Володимир Зеленський сказав, що також не бачить ознак реального відведення військ, усупереч офіційним заявам російських посадовців.
  • Акваторії Чорного та Азовського моря внесли 16 лютого до зон ризику ведення бойових дій.

Теми: СШАЧорне мореДонбасвійна
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