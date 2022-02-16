Безпілотник США кружляв між Києвом і Донбасом, а над Кримом – розвідувальний літак
Американський безпілотний апарат курсував 16 лютого від Києва до Донбасу, а над окупованим Крим помітили розвідувальний літак США.
Джерело: засіб відстеження літальних апаратів Flight Radar
Деталі: Розвідувальний безпілотник Військово-повітряних сил США Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk вилетів у районі Мальти в Середземному морі та полетів у напрямку до України.
Упродовж першої половини дня він здійснював маневри над Дніпропетровщиною, прифронтовими районами Донецької та Луганської областей, рухався уздовж Полтавщини до Києва та Житомира, а згодом повторював цей маршрут декілька разів.
Близько 16:00 він летів над Румунією в напрямі до свого місця дислокації під Мальтою – ймовірно, на палубу корабля Військово-морських сил США.
Уранці також помітили розвідувальний літак Boeing RC-135V Rivet Joint, який вилетів з летовища Ханья на Криті.
Журналісти встигли помітити, що він пролітав поблизу окупованого Криму та узбережжя Краснодарського краю в Росії. Близько 16:00 він повернувся до летовища на Криті.
Передісторія:
- Раніше спецслужби США буцімто повідомили союзників у НАТО, що Росія приготувалася здійснювати широкомасштабний наступ в Україну 16 лютого.
- 15 лютого в російському міністерстві оборони заявили, що війська Південного та Західного військових округів, які межують з Україною, повертаються до своїх постійних місць дислокації.
- Зранку 16 лютого міноборони РФ заявило, що відводить частину своїх військ із території окупованого Криму. А в білоруському міністерстві закордонних справ заявили, що після завершення спільних із Росією військових навчань "Союзна рішучість-2022" на території Білорусі не залишиться жодної одиниці техніки та військовослужбовця російської армії.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що, на противагу твердженням російських посадовців, військові Альянсу не бачать реальних ознак відведення військ. Президент Володимир Зеленський сказав, що також не бачить ознак реального відведення військ, усупереч офіційним заявам російських посадовців.
- Акваторії Чорного та Азовського моря внесли 16 лютого до зон ризику ведення бойових дій.