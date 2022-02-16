Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Безпілотник США кружляв між Києвом і Донбасом, а над Кримом – розвідувальний літак

Денис КарловськийСереда, 16 лютого 2022, 16:25
Ілюстративне фото Getty Images

Американський безпілотний апарат курсував 16 лютого від Києва до Донбасу, а над окупованим Крим помітили розвідувальний літак США.

Джерело: засіб відстеження літальних апаратів Flight Radar 

Деталі: Розвідувальний безпілотник Військово-повітряних сил США Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk вилетів у районі Мальти в Середземному морі та полетів у напрямку до України.

Упродовж першої половини дня він здійснював маневри над Дніпропетровщиною, прифронтовими районами Донецької та Луганської областей, рухався уздовж Полтавщини до Києва та Житомира, а згодом повторював цей маршрут декілька разів.

Близько 16:00 він летів над Румунією в напрямі до свого місця дислокації під Мальтою – ймовірно, на палубу корабля Військово-морських сил США.

Маршрут польоту безпілотника RQ-4A 16 лютого над Україною (станом на 16:00 за Києвом)
Маршрут польоту безпілотника RQ-4A 16 лютого над Україною (станом на 16:00 за Києвом)
Скриншот сайту Flight Radar

Уранці також помітили розвідувальний літак Boeing RC-135V Rivet Joint, який вилетів з летовища Ханья на Криті.

Журналісти встигли помітити, що він пролітав поблизу окупованого Криму та узбережжя Краснодарського краю в Росії. Близько 16:00 він повернувся до летовища на Криті.

Маршрут польоту розвідувального літака ВПС США RC-135V 16 лютого
Маршрут польоту розвідувального літака ВПС США RC-135V 16 лютого
Скриншот сайту flight radar

Передісторія: 

  • Раніше спецслужби США буцімто повідомили союзників у НАТО, що Росія приготувалася здійснювати широкомасштабний наступ в Україну 16 лютого.
  • 15 лютого в російському міністерстві оборони заявили, що війська Південного та Західного військових округів, які межують з Україною, повертаються до своїх постійних місць дислокації.
  • Зранку 16 лютого міноборони РФ заявило, що відводить частину своїх військ із території окупованого Криму. А в білоруському міністерстві закордонних справ заявили, що після завершення спільних із Росією військових навчань "Союзна рішучість-2022" на території Білорусі не залишиться жодної одиниці техніки та військовослужбовця російської армії.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що, на противагу твердженням російських посадовців, військові Альянсу не бачать реальних ознак відведення військ. Президент Володимир Зеленський сказав, що також не бачить ознак реального відведення військ, усупереч офіційним заявам російських посадовців.
  • Акваторії Чорного та Азовського моря внесли 16 лютого до зон ризику ведення бойових дій.

Теми: СШАЧорне мореДонбасвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Росії заявили про другий снаряд у Ростовській області

Росія склала списки тих, кого треба арештувати чи вбити в Україні при вторгненні – ЗМІ

фото, відеоСотні евакуйованих з ОРДО з вечора сидять у холодних автобусах – росЗМІ

оновленоРежим НС ввели у Ростовській області, 26 регіонів РФ готові прийняти евакуйованих

інфографікаЦОС вбачає загрозу локальних операцій з боку Росії. Огляд і прогноз на 19 лютого

доповненоОкупанти вбили українського провідного розвідника

Усі новини...
США
Держсекретар США застеріг РФ від визнання "незалежності" ОРДЛО
Чому 16 лютого не відбулося вторгнення
Підняти сайт Міноборони України допомогли США: атака ще триває
Останні новини
15:04
Прем'єр Британії: у разі вторгнення Росії в Україну шок прокотиться по всьому світу
14:55
Нападників на знімальну групу УП відпустили під особисте зобов’язання
14:46
У Туреччині перекинувся туристичний автобус: 6 загиблих, понад 40 травмованих
14:39
Росія знову проігнорувала зустріч ТКГ на тлі загострення на Донбасі
14:31
У Росії заявили про другий снаряд у Ростовській області
14:19
Зеленський у Мюнхені обговорив із Джонсоном безпеку України
14:06
У Венедіктової зафіксували дати створення звернень ватажків ОРДЛО щодо евакуації
14:01
Віцепрезидентка США пригрозила РФ безпрецедентними економічними санкціями
13:51
відеоНайманці РФ знову обстрілюють дорожній коридор "Луганськ-Щастя"
13:38
Ціни на золото стрімко зростають через загрозу РФ
Усі новини...