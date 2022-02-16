Безпілотник США кружляв між Києвом і Донбасом, а над Кримом – розвідувальний літак

Американський безпілотний апарат курсував 16 лютого від Києва до Донбасу, а над окупованим Крим помітили розвідувальний літак США.

Джерело: засіб відстеження літальних апаратів Flight Radar

Деталі: Розвідувальний безпілотник Військово-повітряних сил США Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk вилетів у районі Мальти в Середземному морі та полетів у напрямку до України.

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Упродовж першої половини дня він здійснював маневри над Дніпропетровщиною, прифронтовими районами Донецької та Луганської областей, рухався уздовж Полтавщини до Києва та Житомира, а згодом повторював цей маршрут декілька разів.

Близько 16:00 він летів над Румунією в напрямі до свого місця дислокації під Мальтою – ймовірно, на палубу корабля Військово-морських сил США.

Маршрут польоту безпілотника RQ-4A 16 лютого над Україною (станом на 16:00 за Києвом) Скриншот сайту Flight Radar

Уранці також помітили розвідувальний літак Boeing RC-135V Rivet Joint, який вилетів з летовища Ханья на Криті.

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Журналісти встигли помітити, що він пролітав поблизу окупованого Криму та узбережжя Краснодарського краю в Росії. Близько 16:00 він повернувся до летовища на Криті.

Маршрут польоту розвідувального літака ВПС США RC-135V 16 лютого Скриншот сайту flight radar

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