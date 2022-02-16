"Суспільне" дискваліфікувало Паш навіть без її відмови – за підроблену довідку
16 лютого на позачерговому засіданні Організаційний комітет Національного відбору на участь у Євробаченні-2022 ухвалив рішення про припинення участі у відборі Alina Pash. Вона не представлятиме Україну на Євробаченні-2022.
Джерело: "Суспільний мовник"
Дослівно: "Пункт 3.4. Правил Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення–2022 передбачає, що у разі встановлення Суспільним факту подання учасником недостовірної інформації або приховання інформації чи інших істотних обставин щодо учасника, Суспільне має право припинити участь у Відборі учасника в будь-який час".
Деталі: Підставою для ухвалення такого рішення була відповідь ДПСУ від 16 лютого щодо неправдивості попередньої довідки.
Зазначається, що артистка "висловила згоду" з таким рішенням.
Передісторія:
- Напередодні стало відомо, що довідка про перетин адмінмежі з окупованим Кримом, яку представники Паш надали Суспільному, виявилася підробленою.
- Співачка вибачилася за це перед українцямита заявила, що розірвала стосунки зі своїм директором.
- 16 лютого Паш сказала, що вирішила зняти свою кандидатуру як представника України на Євробаченні-2022.