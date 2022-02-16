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"Суспільне" дискваліфікувало Паш навіть без її відмови – за підроблену довідку

Роман ПетренкоСереда, 16 лютого 2022, 20:30
Суспільне дискваліфікувало Паш навіть без її відмови – за підроблену довідку
Паш, фото з фейсбуку співачки

16 лютого на позачерговому засіданні Організаційний комітет Національного відбору на участь у Євробаченні-2022 ухвалив рішення про припинення участі у відборі Alina Pash. Вона не представлятиме Україну на Євробаченні-2022.

Джерело: "Суспільний мовник"

Дослівно: "Пункт 3.4. Правил Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення–2022 передбачає, що у разі встановлення Суспільним факту подання учасником недостовірної інформації або приховання інформації чи інших істотних обставин щодо учасника, Суспільне має право припинити участь у Відборі учасника в будь-який час".

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Деталі: Підставою для ухвалення такого рішення була відповідь ДПСУ від 16 лютого щодо неправдивості попередньої довідки.

Зазначається, що артистка "висловила згоду" з таким рішенням.      

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Теми: СуспільнеЄвробаченнямузика
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