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"Суспільне" дисквалифицировало Паш даже без ее отказа – за поддельную справку

Роман ПетренкоСреда, 16 февраля 2022, 20:30
Суспільне дисквалифицировало Паш даже без ее отказа – за поддельную справку
паш, фото с фейсбука певицы

"Суспільне" заявляет, что дисквалифицировало Паш за поддельную справку. Та заявляла, что сама снялась

16 февраля на внеочередном заседании Организационный комитет Национального отбора на участие в Евровидении-2022 принял решение о прекращении участия в отборе Alina Pash. Она не будет представлять Украину на Евровидении-2022.

Источник: "Суспільний мовник"

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Дословно: "Пункт 3.4. правил Национального отбора на участие в Песенном конкурсе Евровидения-2022 предусматривает, что в случае установления Общественного факта представления участником недостоверной информации или сокрытия информации или других существенных обстоятельств по отношению к участнику, Общественное имеет право прекратить участие в Отборе участника в любое время".

Детали: Основанием для принятия такого решения был ответ ГНСУ от 16 февраля о неправдивости предварительной справки.

Отмечается, что артистка "выразила согласие" с таким решением.

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Предыстория:

  • Накануне стало известно, что справка о пересечении админграницы с оккупированным Крымом, которую представители Паш предоставили "Суспільному", оказалась поддельной.
  • Певица принесла извинения за это перед украинцами и заявила, что разорвала отношения со своим директором.
  • 16 февраля Паш сказала, что решила снять свою кандидатуру как представителя Украины на Евровидении-2022.

Темы: "Суспильне"Евровидениемузыка
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