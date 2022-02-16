"Суспільне" дисквалифицировало Паш даже без ее отказа – за поддельную справку
"Суспільне" заявляет, что дисквалифицировало Паш за поддельную справку. Та заявляла, что сама снялась
16 февраля на внеочередном заседании Организационный комитет Национального отбора на участие в Евровидении-2022 принял решение о прекращении участия в отборе Alina Pash. Она не будет представлять Украину на Евровидении-2022.
Источник: "Суспільний мовник"
Дословно: "Пункт 3.4. правил Национального отбора на участие в Песенном конкурсе Евровидения-2022 предусматривает, что в случае установления Общественного факта представления участником недостоверной информации или сокрытия информации или других существенных обстоятельств по отношению к участнику, Общественное имеет право прекратить участие в Отборе участника в любое время".
Детали: Основанием для принятия такого решения был ответ ГНСУ от 16 февраля о неправдивости предварительной справки.
Отмечается, что артистка "выразила согласие" с таким решением.
Предыстория:
- Накануне стало известно, что справка о пересечении админграницы с оккупированным Крымом, которую представители Паш предоставили "Суспільному", оказалась поддельной.
- Певица принесла извинения за это перед украинцами и заявила, что разорвала отношения со своим директором.
- 16 февраля Паш сказала, что решила снять свою кандидатуру как представителя Украины на Евровидении-2022.