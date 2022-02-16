Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Суспільне" дисквалифицировало Паш даже без ее отказа – за поддельную справку

Роман ПетренкоСреда, 16 февраля 2022, 21:30
паш, фото с фейсбука певицы

"Суспільне" заявляет, что дисквалифицировало Паш за поддельную справку. Та заявляла, что сама снялась

16 февраля на внеочередном заседании Организационный комитет Национального отбора на участие в Евровидении-2022 принял решение о прекращении участия в отборе Alina Pash. Она не будет представлять Украину на Евровидении-2022.

Источник: "Суспільний мовник"

Дословно: "Пункт 3.4. правил Национального отбора на участие в Песенном конкурсе Евровидения-2022 предусматривает, что в случае установления Общественного факта представления участником недостоверной информации или сокрытия информации или других существенных обстоятельств по отношению к участнику, Общественное имеет право прекратить участие в Отборе участника в любое время".

Детали: Основанием для принятия такого решения был ответ ГНСУ от 16 февраля о неправдивости предварительной справки.

Отмечается, что артистка "выразила согласие" с таким решением.

Предыстория:

  • Накануне стало известно, что справка о пересечении админграницы с оккупированным Крымом, которую представители Паш предоставили "Суспільному", оказалась поддельной.
  • Певица принесла извинения за это перед украинцами и заявила, что разорвала отношения со своим директором.
  • 16 февраля Паш сказала, что решила снять свою кандидатуру как представителя Украины на Евровидении-2022.

Темы: "Суспильне"Евровидениемузыка


powered by lun.ua
Главное сегодня

ДополненоМакрон и Зеленский провели срочный разговор "об обострении на фронте"

В ОДКБ заговорили о вводе войск на Донбасс под видом "миротворцев"

фотоСнайперские винтовки, пулеметы и оптика: Украина получила новую партию оружия от Канады

видеоБудапештский меморандум не налагает обязательств – посол Германии в Украине

Британия анонсировала "худший сценарий" вторжения России в Украину

В субботу оккупанты убили двух украинских бойцов, также есть раненые

Все новости...
"Суспильне"
Общественное доверие как базовая ценность
"Слуги" уже предполагают, что журналисты Общественного устроили скандал из-за денег
Обратный отсчет. Как Банковая конфликтует с общественным вещателем и почему Офис президента избирает спикеров на эфиры
Последние новости
05:45
Протесты в Канаде: полиция арестовала 170 человек в Оттаве
04:46
Россия "готовится создать повод для нападения" на Украину – Столтенберг
03:48
Турция провела над Черным морем учебные полеты истребителей F-16
02:50
Байден созывает Совет нацбезопасности США по поводу ситуации в Украине
01:54
ЕС осуждает обстрелы на Донбассе и не верит в заявления "ЛДНР" "о наступлении Украины"
00:59
видеоУкраинско-американская ракета вывела на орбиту корабль с грузом для МКС
00:17
ДополненоМакрон и Зеленский провели срочный разговор "об обострении на фронте"
23:51
Зеленский по возвращении в Украину поручил увеличить обеспечение войск
23:33
В ОДКБ заговорили о вводе войск на Донбасс под видом "миротворцев"
22:40
фотоСнайперские винтовки, пулеметы и оптика: Украина получила новую партию оружия от Канады
Все новости...