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В Словакии президентский дворец подсветили цветами украинского флага

Среда, 16 февраля 2022, 21:55

Президентский дворец в Словакии подсветили голубым и желтым цветами, чтобы выразить солидарность с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", фото дворца в сине-желтой подсветке опубликовала в своем Twitter президент страны Зузанна Чапутова.

"Сейчас, когда Украина отмечает День единства, президентский дворец – в сине-желтых цветах в знак поддержки нашего соседа. Символы важны, но сильнее нас делает наше единство и решительность в защите демократии и свободы", – написала она.

Ранее Зузана Чапутова осудила обращение Госдумы РФ к президенту Владимиру Путину с просьбой признать как "независимые государства" временно оккупированные территории Украины в Донбассе.

Напомним, 15 февраля в Минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования железнодорожным и автомобильным транспортом.

В то же время, разведка США не подтверждает отвод войск России от украинской границы.

Об отсутствии признаков деэсклации сказал также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Темы: Словакия


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