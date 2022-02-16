Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Словакии президентский дворец подсветили цветами украинского флага

Среда, 16 февраля 2022, 20:55
В Словакии президентский дворец подсветили цветами украинского флага

Президентский дворец в Словакии подсветили голубым и желтым цветами, чтобы выразить солидарность с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", фото дворца в сине-желтой подсветке опубликовала в своем Twitter президент страны Зузанна Чапутова.

"Сейчас, когда Украина отмечает День единства, президентский дворец – в сине-желтых цветах в знак поддержки нашего соседа. Символы важны, но сильнее нас делает наше единство и решительность в защите демократии и свободы", – написала она.

Реклама:

Ранее Зузана Чапутова осудила обращение Госдумы РФ к президенту Владимиру Путину с просьбой признать как "независимые государства" временно оккупированные территории Украины в Донбассе.

Напомним, 15 февраля в Минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования железнодорожным и автомобильным транспортом.

В то же время, разведка США не подтверждает отвод войск России от украинской границы.

ВИДЕО ДНЯ

Об отсутствии признаков деэсклации сказал также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Читайте также: Возможно ли вторжение в Украину? Каковы перспективы наступления России?

Темы: Словакия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Словакия
"Новая почта" анонсировала открытие отделения в Словакии
Пункт пропуска на границе со Словакией утром не работал: проблемы со светом
Хищение миллионов на закупке ПЦР-тестов: из Словакии экстрадировали подозреваемого
Последние новости
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: