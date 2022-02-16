Ліга Чемпіонів: "Баварія" ледве не програла в Австрії, "Ліверпуль" переграв "Інтер"

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів англійський "Ліверпуль" на виїзді здолав міланський "Інтер" з рахунком 2:0. В іншому матчі дня "Баварія" лише на останніх хвилинах уникла поразки у грі з австрійським "Зальцбургом".

Джерело: трансляція поєдинків

Деталі: У матчі в Мілані старт поєдинку був за англійцями. Двічі на ударній позиції був Садьйо Мане, але обидва рази бив повз ворота. В одній з конратак "Інтер" мав класну нагоду вийти вперед, але після удару Хакана Чалханоголу м`яч полетів у поперечку воріт. Ближче до середини першого тайму "Інтер" вирівняв гру, хоча моментів біля обох воріт було в обмаль.

Реклама:

На початку другого тайму вже "Інтер" мав перевагу хоча і без ударів у площину воріт. До 70-ї хвилини обидві команди обмінялися ударами, а далі був хід за "Ліверпулем".

Після подачі стандарту Роберто Фіріміно ударом головою виводить "Ліверпуль" вперед - 1:0. На 83-й хвилині "Ліверпуль" забив другий гол. Мохаммед Салах ударом з метрів 11-ти пробиває ворота "Інтера" - 2:0.

В іншому матчі дня "Зальцбург" не тільки дав бій, але і зумів не програти мюнхеньскій "Баварії". У перші 45-ть хвилин шанси були в обох команд, але забила лише австрійська команда. На 21-й хвилині відзначився Джуніор Адаму. "Баварія" навіть після пропущеного м'яча не зуміла нав'язати свою гру і моменти виникали біля обох воріт. У заключному таймі "Зальцбург" знову не дав розгулятися "Баварії" і мав пару моментів подвоїти рахунок.

ВІДЕО ДНЯ

Німецька машина також втратила пару шансів на двійку-трійку голів, але особливо не переймалася таким рахунком і грала до останньої хвилини. На 90-й хвилині "Баварія" зрівнює рахунку після удару Кінгслі Комана - 1:1.