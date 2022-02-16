Лига Чемпионов: "Бавария" чуть не проиграла в Австрии, "Ливерпуль" обыграл "Интер"

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов английский "Ливерпуль" на выезде одолел миланский "Интер" со счетом 2:0. В другом матче дня "Бавария" только на последних минутах ушла от поражения в игре с австрийским "Зальцбургом".

Источник: трансляция поединков

Детали: В матче в Милане старт поединка был за англичанами. Дважды на ударной позиции был Садио Мане, но оба раза бил мимо ворот. В одной из конратак "Интер" имел классную возможность выйти вперед, но после удара Хакана Чалханоголу мяч полетел в перекладину ворот. Ближе к середине первого тайма "Интер" выровнял игру, хотя моментов у обеих ворот было мало.

Реклама:

В начале второго тайма уже у "Интера" было преимущество хотя и без ударов в створ ворот. До 70-й минуты обе команды обменялись ударами, а затем был ход за "Ливерпулем".

После подачи стандарта Роберто Фиримино ударом головой выводит "Ливерпуль" вперед – 1:0. На 83-й минуте "Ливерпуль" забил второй гол. Мохаммед Салах ударом с метров 11 пробивает ворота "Интера" - 2:0.

В другом матче дня "Зальцбург" не только дал бой, но и сумел не проиграть мюнхенский "Баварии". В первые 45 минут шансы были у обеих команд, но забила только австрийская команда. На 21-й минуте отличился Джуниор Адаму.

ВИДЕО ДНЯ

"Бавария" даже после пропущенного мяча не сумела навязать свою игру и моменты возникали у обоих ворот. В заключительном тайме "Зальцбург" снова не дал разгуляться "Баварии" и имел пару моментов удвоить счет.

Немецкая машина также потеряла пару шансов на двойку-тройку голов, но особо не беспокоилась о таком счете и играла до последней минуты. На 90-й минуте "Бавария" сравнивает счет после удара Кингсли Комана - 1:1.