Окупанти на Донбасі скинули з безпілотників постріли ВОГ
За добу 16 лютого російські найманці 8 разів порушили режим припинення вогню, з початку поточної доби зафіксовано 2 порушення.
Джерело: Ранкове зведення штабу ООС
Деталі: 16 лютого окупанти вели вогонь з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї
- по околицях Станиці Луганської та Новозванівки
- у бік Луганського
- неподалік МАР’ЇНКИ
- у напрямку Сизого
- по Катеринівці.
Крім того, поблизу Лобачевого та Водяного російські найманці задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17 та ВОГ-25.
За поточну добу з боку гібридних військ РФ зафіксовано 2 порушення із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
По околицях Причепилівки російські найманці вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.
Поблизу Водяного обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів калібру 120 мм.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", – повідомляють у штабі.