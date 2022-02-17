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Окупанти на Донбасі скинули з безпілотників постріли ВОГ

Ольга Глущенко Четвер, 17 лютого 2022, 07:24
фото: штаб ООС

За добу 16 лютого російські найманці 8 разів порушили режим припинення вогню, з початку поточної доби зафіксовано 2 порушення.

Джерело: Ранкове зведення штабу ООС

Деталі: 16 лютого окупанти вели вогонь з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї

  • по околицях Станиці Луганської та Новозванівки
  • у бік Луганського
  • неподалік МАР’ЇНКИ
  • у напрямку Сизого
  • по Катеринівці.

Крім того, поблизу Лобачевого та Водяного російські найманці задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17 та ВОГ-25.

За поточну добу з боку гібридних військ РФ зафіксовано 2 порушення із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

По околицях Причепилівки російські найманці вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Поблизу Водяного обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів калібру 120 мм.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", – повідомляють у штабі.

Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасівійна
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