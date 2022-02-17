Окупанти на Донбасі скинули з безпілотників постріли ВОГ

За добу 16 лютого російські найманці 8 разів порушили режим припинення вогню, з початку поточної доби зафіксовано 2 порушення.

Джерело: Ранкове зведення штабу ООС

Деталі: 16 лютого окупанти вели вогонь з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї

по околицях Станиці Луганської та Новозванівки

у бік Луганського

неподалік МАР’ЇНКИ

у напрямку Сизого

по Катеринівці.

Крім того, поблизу Лобачевого та Водяного російські найманці задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17 та ВОГ-25.

За поточну добу з боку гібридних військ РФ зафіксовано 2 порушення із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

По околицях Причепилівки російські найманці вели вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Поблизу Водяного обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів калібру 120 мм.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", – повідомляють у штабі.