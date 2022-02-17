Оккупанты на Донбассе сбросили с беспилотников выстрелы ВОГ

За сутки 16 февраля российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня, с начала текущих суток зафиксировано 2 нарушения.

Источник: Утренняя сводка штаба ООС

Детали: 16 февраля оккупанты вели огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия

Реклама:

по окрестностям Станицы Луганской и Новозвановки

в сторону Луганского

недалеко от Марьинки

в направлении Сизого

по Катериновке.

Кроме того, вблизи Лобачевого и Водяного русские наемники задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25.

За текущие сутки со стороны гибридных войск РФ зафиксировано 2 нарушения с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

По окрестностям Причепиловки русские наемники вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.

ВИДЕО ДНЯ

Вблизи Водяного обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 120 мм.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – сообщают в штабе.