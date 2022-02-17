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Оккупанты на Донбассе сбросили с беспилотников выстрелы ВОГ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 17 февраля 2022, 06:24
Оккупанты на Донбассе сбросили с беспилотников выстрелы ВОГ
фото: штаб ООС

За сутки 16 февраля российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня, с начала текущих суток зафиксировано 2 нарушения.

Источник: Утренняя сводка штаба ООС

Детали: 16 февраля оккупанты вели огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия

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  • по окрестностям Станицы Луганской и Новозвановки
  • в сторону Луганского
  • недалеко от Марьинки
  • в направлении Сизого
  • по Катериновке.

Кроме того, вблизи Лобачевого и Водяного русские наемники задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25.

За текущие сутки со стороны гибридных войск РФ зафиксировано 2 нарушения с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

По окрестностям Причепиловки русские наемники вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.

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Вблизи Водяного обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 120 мм.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – сообщают в штабе.

Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассевойна
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