Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Оккупанты на Донбассе сбросили с беспилотников выстрелы ВОГ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 17 февраля 2022, 07:24
фото: штаб ООС

За сутки 16 февраля российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня, с начала текущих суток зафиксировано 2 нарушения.

Источник: Утренняя сводка штаба ООС

Детали: 16 февраля оккупанты вели огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия

  • по окрестностям Станицы Луганской и Новозвановки
  • в сторону Луганского
  • недалеко от Марьинки
  • в направлении Сизого
  • по Катериновке.

Кроме того, вблизи Лобачевого и Водяного русские наемники задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25.

За текущие сутки со стороны гибридных войск РФ зафиксировано 2 нарушения с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

По окрестностям Причепиловки русские наемники вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Вблизи Водяного обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 120 мм.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – сообщают в штабе.

Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассевойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости понедельника и ночи: "независимость" "ЛДНР", санкции США

Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше

видеоЗеленский подколол Путина из-за его длинных "лекций по истории"

Bloomberg: США вывозят дипломатов из Украины в Польшу

Байден подписал указ о санкциях в отношении ОРДЛО

США сообщили ООН о списках украинцев, которых РФ хочет убить и отправить в лагеря

Все новости...
ООС
На Донбассе российские боевики применили минометы и беспилотники
Оккупанты открыли огонь из ПТРК в сторону Екатериновки
Украинские бойцы стреляли в зоне ООС из противотанковых комплексов NLAW
Последние новости
09:25
МИД: Пора действовать для прекращения агрессии РФ
09:01
В Госдуме РФ разошлись мнения, в каких пределах признавать ОРДЛО
08:50
Резников о признании Россией ОРДЛО: Новая Берлинская стена?
08:24
В Украине 24 440 случаев Covid за сутки, в Киеве снова всплеск – 4193
08:11
Кулеба призвал мир не медлить с санкциями против РФ
08:00
Главные новости понедельника и ночи: "независимость" "ЛДНР", санкции США
07:30
Сутки на Донбассе: 84 нарушения, двое погибших военных, 12 раненых
06:40
Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше
06:20
СМИ показали видео колонны танков на окраине Донецка
05:35
Кулеба обсудил с Блинкеном санкции против РФ
Все новости...