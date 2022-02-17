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Мінцифри доопрацювало сертифікати про бустер і одужання у "Дії"

Олена РощінаЧетвер, 17 лютого 2022, 09:42
Фото Мінцифри

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що послуги з отримання сертифікатів бустерного щеплення проти коронавірусу та про одужання від Covid у застосунку "Дія" вдосконалили. 

Джерело: Telegram Fedorov 

Пряма мова: "Доброго, мирного ранку. Закінчили технічні та організаційні доопрацювання послуги з отримання сертифікатів бустерного щеплення та про одужання. 

Якщо у вас були проблеми з генерацією – зробіть новий запит на отримання".

Теми: ДіяМінцифриФедороввакцинація
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