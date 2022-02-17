Мінцифри доопрацювало сертифікати про бустер і одужання у "Дії"
Четвер, 17 лютого 2022, 09:42
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що послуги з отримання сертифікатів бустерного щеплення проти коронавірусу та про одужання від Covid у застосунку "Дія" вдосконалили.
Джерело: Telegram Fedorov
Пряма мова: "Доброго, мирного ранку. Закінчили технічні та організаційні доопрацювання послуги з отримання сертифікатів бустерного щеплення та про одужання.
Якщо у вас були проблеми з генерацією – зробіть новий запит на отримання".