Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мінцифри доопрацювало сертифікати про бустер і одужання у "Дії"

Олена РощінаЧетвер, 17 лютого 2022, 08:42
Мінцифри доопрацювало сертифікати про бустер і одужання у Дії
Фото Мінцифри

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що послуги з отримання сертифікатів бустерного щеплення проти коронавірусу та про одужання від Covid у застосунку "Дія" вдосконалили. 

Джерело: Telegram Fedorov 

Пряма мова: "Доброго, мирного ранку. Закінчили технічні та організаційні доопрацювання послуги з отримання сертифікатів бустерного щеплення та про одужання. 

Реклама:

Якщо у вас були проблеми з генерацією – зробіть новий запит на отримання".

Теми: ДіяМінцифриФедороввакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Дія
У "Дії" запущено антикорупційний інструмент для моряків: схема на 150 млн доларів у минулому
Як працює онлайн декларування місця проживання
Дію "еЧерги" для проходження митниці незабаром поширять на автобуси та легковики
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: