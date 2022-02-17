Минцифры доработало сертификаты о бустере и выздоровлении в "Дія"
Четверг, 17 февраля 2022, 08:42
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что услуги по получению сертификатов бустерной прививки против коронавируса и о выздоровлении от Covid в приложении "Дія" усовершенствовали.
Источник: Telegram Fedorov
Прямая речь: "Доброе, мирное утро. Окончили технические и организационные доработки услуги по получению сертификатов бустерной прививки и выздоровлению.
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Если у вас были проблемы с генерацией – сделайте новый запрос на получение".