Минцифры доработало сертификаты о бустере и выздоровлении в "Дія"

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что услуги по получению сертификатов бустерной прививки против коронавируса и о выздоровлении от Covid в приложении "Дія" усовершенствовали.

Источник: Telegram Fedorov

Прямая речь: "Доброе, мирное утро. Окончили технические и организационные доработки услуги по получению сертификатов бустерной прививки и выздоровлению.

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Если у вас были проблемы с генерацией – сделайте новый запрос на получение".