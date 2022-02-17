Оккупанты обстреляли Станицу Луганскую: попали в детсад
Оккупанты обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую, один из снарядов попал в детский сад.
Источник: фонд "Вернись живым", пресс-центр штаба ООС
Детали: По данным волонтеров, предварительно есть пострадавшие среди взрослых. Они также сообщают, что на момент обстрела в детском саду находились дети (в пресс-центре штаба ООС на вопрос УП относительно детей ответили, что информация уточняется -ред).
В пресс-центре штаба ООС "Украинской правде" подтвердили факт обстрела детсада. Там отметили, что официальная информация в скором времени появится на FB-странице пресс-центра.
Обновлено: По предварительным данным, двое гражданских лиц получили контузии, говорится в официальном сообщении. Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура – половина населенного пункта осталась без электропитания. Военнослужащие операции Объединенных сил оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытие.