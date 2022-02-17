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Бойовики обстріляли залізничну станцію в Станиці Луганській

Ірина БалачукЧетвер, 17 лютого 2022, 12:09
ФОТО З TELEGRAM КАМИШИНА

Вранці 17 лютого окупанти обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова, що у Станиці Луганській  Луганської області.

Джерело: глава правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин у Telegram

Пряма мова Камишина: "Годину тому з боку окупованої території почався обстріл залізничної станції Кіндрашівська-нова, що в Луганській області.

Під обстріл потрапила не тільки станція, але і локомотивне депо та дитячий садок. Працівники станції і депо не ушкоджені. Постраждав, але не виведений з ладу, один тепловоз. Пошкоджені будівлі депо". 

 
Фото з Telegram Камишина

Деталі: За словами Камишина, наразі обстріл припинився, станція та депо продовжують роботу. Укрзалізниця оцінює пошкодження. 

 
Фото з Telegram Камишина

Він зазначив, що це вже не перший обстріл об’єктів залізниці за пів року його роботи в УЗ.

Камишин підкреслив, що "такі дні нагадують, що ворог близько".

Що було раніше: Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли з артилерії Станицю Луганську, один зі снарядів поцілив у дитячий садочок.

Теми: УкрзалізницяЛуганська областьобстріл
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