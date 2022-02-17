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Боевики обстреляли железнодорожную станцию в Станице Луганской

Ирина БалачукЧетверг, 17 февраля 2022, 12:09
ФОТО ИЗ TELEGRAM КАМЫШИНА

Утром 17 февраля оккупанты обстреляли железнодорожную станцию ​​Кондрашевская-новая в Станице Луганской Луганской области.

Источник: глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegram

Прямая речь Камышина: "Час назад со стороны оккупированной территории начался обстрел железнодорожной станции Кондрашевская-новая в Луганской области.

Под обстрелы попала не только станция, но и локомотивное депо и детский сад. Работники станции и депо не повреждены. Пострадал, но не выведен из строя, один тепловоз. Повреждены здания депо". 

 
Фото из Telegram КамЫшина

Детали: По словам Камышина, сейчас обстрел прекратился, станция и депо продолжают работу. Укрзализныця оценивает повреждения.

 
Фото из Telegram КамЫшина

Он отметил, что это уже не первый обстрел объектов железной дороги за полгода его работы в УЗ.

Камышин подчеркнул, что "такие дни напоминают, что враг близко".

Что было раньше: Раньше сообщалось, что оккупанты обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую, один из снарядов попал в детский сад.

Темы: УкрзализныцяЛуганская областьобстрел


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