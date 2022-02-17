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У Кремлі заявили, що Київ "посилює провокації на Донбасі"

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 лютого 2022, 12:23
Дмитро Пєсков. фото Getty Images

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив про "посилення провокаційних дій Києва біля лінії розмежування на Донбасі в останню добу".

Джерело: Пєсков у четвер російським журналістам, цитує ТАСС

Деталі: Він сказав, що Кремль "знайомиться з матеріалами ЗМІ щодо поточної ситуації на південному сході України, констатуючи, що ситуація в цьому регіоні нагнітається".

*Протягом цієї доби контрольовані Кремлем ЗМІ сепаратистів почали поширювати інформацію про нібито "обстріли української армії", самі ж бойовики тим часом з артилерії обстріляли дитсадок у Станиці Луганській.

Пряма мова: "Ми чуємо протягом останньої доби повідомлення про те, що, мовляв, Росія зберігає величезний ударний потенціал на кордоні, але йдеться про нашу власну територію. Але ніхто, жоден західний представник, не говорить про величезний ударний потенціал українських озброєних на сил на лінії розмежування.

А разом із провокаційними діями, які лише посилилися в останню добу або кілька діб, це дуже і дуже небезпечна ситуація".

Чому це важливо: Військові експерти зазначали, що Росія, яка 8 років здійснює гібридну військову агресію проти України, може використати як формальний привід для відкритого нападу на українські території провокацію на тимчасово окупованій території Донбасу.

Теми: Росіявійна
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