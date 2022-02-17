В Кремле заявили, что Киев "усиливает провокации на Донбассе"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об "усилении провокационных действия Киева у линии разграничения на Донбассе в последние сутки".

Источник: Песков в четверг российским журналистам, цитирует ТАСС

Детали: Он сказал, что Кремль "знакомится с материалами СМИ о текущей ситуации на юго-востоке Украины, констатируя, что обстановка в этом регионе нагнетается".

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*В течение нынешних суток СМИ сепаратистов начали распространять информацию о якобы "обстрелах украинской армии", сами же боевики тем временем из артиллерии обстреляли детсад в Станице Луганской.

Прямая речь: "Мы слышим на протяжении последних суток сообщения о том, что, дескать, Россия сохраняет огромный ударный потенциал на границе, но речь идет о нашей собственной территории. Но никто, ни один западный представитель, не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения.

А вкупе с провокационными действиями, которые лишь усилились в последние сутки или несколько суток, это очень и очень опасная ситуация".

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Почему это важно: Военные эксперты отмечали, что Россия, которая 8 год ведет гибридную военную агрессию против Украины, может использовать в качестве формального предлога для открытого нападения на украинские территории провокацию на временно оккупированной территории Донбасса.