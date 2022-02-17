Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним: Кремль відповів

Українська сторона не раз пропонувала РФ організувати зустріч президентів країн Володимира Зеленського та Володимира Путіна, але в РФ постійно відкидають ці пропозиції.

Джерело: російське видання ТАСС, "РБК-Україна"

Пряма мова Зеленського: "Щойно Росія публічно каже, що вона готова говорити про деескалацію, про двосторонні відносини, повірте мені, щоразу ми фіксуємо всі ці виходи в медіа і щоразу після цього ми робимо у тому чи іншому вигляді запит Росії, щоб ця зустріч у тому чи іншому форматі відбулася. Крім публічної позиції, насправді вони не готові з нами спілкуватися".

Деталі: Український президент заявив, що готовий до "будь-якого формату" переговорів.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що Україна неодноразово пропонувала їм організувати зустріч президентів двох країн, але російська сторона нібито має питання про порядок переговорів.

Пряма мова Пєскова: "Ми неодноразово отримували сигнали від Києва із пропозицією зустрітися, але щоразу Київ не відповідав нам на просте запитання: навіщо, з якою метою".

За словами Пєскова, українська сторона пропонує зустрічі на тему Донбасу, а Росія відкидає такі пропозиції: "Слухайте, давайте ви з донбасцями говоритимете про Донбас".

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