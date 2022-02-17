Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним: Кремль відповів

Мазуренко Альона Четвер, 17 лютого 2022, 12:58
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Українська сторона не раз пропонувала РФ організувати зустріч президентів країн Володимира Зеленського та Володимира Путіна, але в РФ постійно відкидають ці пропозиції. 

Джерело: російське видання ТАСС, "РБК-Україна"

Пряма мова Зеленського: "Щойно Росія публічно каже, що вона готова говорити про деескалацію, про двосторонні відносини, повірте мені, щоразу ми фіксуємо всі ці виходи в медіа і щоразу після цього ми робимо у тому чи іншому вигляді запит Росії, щоб ця зустріч у тому чи іншому форматі відбулася. Крім публічної позиції, насправді вони не готові з нами спілкуватися".

Деталі: Український президент заявив, що готовий до "будь-якого формату" переговорів.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що Україна неодноразово пропонувала їм організувати зустріч президентів двох країн, але російська сторона нібито має питання про порядок переговорів.

Пряма мова Пєскова: "Ми неодноразово отримували сигнали від Києва із пропозицією зустрітися, але щоразу Київ не відповідав нам на просте запитання: навіщо, з якою метою".

За словами Пєскова, українська сторона пропонує зустрічі на тему Донбасу, а Росія відкидає такі пропозиції: "Слухайте, давайте ви з донбасцями говоритимете про Донбас".

Передісторія:

  • 4 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан заявив, що президент Володимир Зеленський погодився на зустріч із російським президентом Володимиром Путіним у Туреччині, однак у Кремлі поки не вирішили, чи підтримають цей варіант діалогу.

Теми: ЗеленськийПутінДонбасУкраїна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини понеділка і ночі: "незалежність" "ЛДНР", санкції США

Блінкен підтвердив, що дипломати США в Україні перебудуть ніч у Польщі

відеоЗеленський підколов Путіна через його довгі "лекції з історії"

Bloomberg: США вивозять дипломатів з України до Польщі

Байден підписав указ про санкції щодо ОРДЛО

США розповіли ООН про списки українців, яких РФ хоче вбити й відправити до таборів

Усі новини...
Зеленський
Зеленський побував на передовій
Зеленський до ОБСЄ: будьте в Україні, щоби фіксувати обстріли на Донбасі
В Україні легалізували віртуальні активи після вето Зеленського
Останні новини
09:25
МЗС: Настав час діяти для припинення агресії РФ
09:01
Росія визнає ОРДЛО у межах Донецької та Луганської областей
08:50
Резніков про визнання Росією ОРДЛО: Нова Берлінська стіна?
08:24
В Україні 24 440 випадків Covid на добу, у Києві знову сплеск – 4193
08:11
Кулеба закликав світ не зволікати з санкціями проти РФ
08:00
Головні новини понеділка і ночі: "незалежність" "ЛДНР", санкції США
07:30
Доба на Донбасі: 84 порушення, двоє загиблих військових, 12 поранених
06:40
Блінкен підтвердив, що дипломати США в Україні перебудуть ніч у Польщі
06:20
ЗМІ показали відео колони танків на околицях Донецька
05:35
Кулеба обговорив з Блінкеном санкції проти РФ
Усі новини...