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Зеленський погодився на зустріч з Путіним у Туреччині – Ердоґан

П'ятниця, 4 лютого 2022, 13:13
Зустріч Зеленського й Ердоґана в Києві 3 лютого 2022 року. фото: пресслужба опу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан заявив, що президент Володимир Зеленський погодився на зустріч із російським президентом Володимиром Путіним у Туреччині, однак у Кремлі поки не вирішили, чи підтримають цей варіант діалогу.

Джерело: турецька державна новинна агенція "Анадолу", турецька урядове видання Daily Sabah, "Суспільне" з коментарем речника Офісу президента України Сергія Никифорова

Пряма мова Ердоґана: "Зеленський сказав мені: "Щойно ви зателефонуєте, я вже наступного дня чи через день приїду туди, куди ви скажете".

Сподіваюся, що зустріч Зеленського й Путіна відбудеться і стане шансом для всього регіону".

Деталі: Турецький президент планує провести офіційну зустріч із Путіним невдовзі й запропонувати конкретні місце й час, де сподівається отримати згоду від Путіна на таку зустріч.

Ердоґан розраховує, що його розмова з Путіним відбудеться після Олімпіади в Пекіні.

Крім того, турецький президент розкритикував зусилля західних країн-партнерів України в деескалації напруги в регіоні та окремо відзначив спроби західних медіа посилити напругу та панічні настрої серед громадян.

Представники Офісу президента України підтвердили, що Зеленський згоден на перемовини з Путіним за посередництва Туреччини.

Пряма мова Никифорова: "Туреччина вже кілька разів пропонувала бути посередником на зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна, і Україна вже кілька разів відповідала, що ми згодні на будь-який формат зустрічей, який би дав конкретні результати".

Деталі: На питання журналістів спікер Кремля Пєсков відповів, що Росія не відкидає такий варіант, але вважає, що поки що між Україною та Росією немає спільного розуміння для обговорення будь-яких тем.

Пряма мова Пєскова: "Ніхто не виключає цього. Президент (Росії – ред.) заявляв, що готовий зустрічатися заради справи з ким завгодно, але для цього потрібне розуміння, що буде на виході і що обговорюватиметься. Такого розуміння поки що немає".

Передісторія:

  • У ході офіційного візиту до Києві, Ердоґан розкритикував риторику США та західних партнерів про "неминуче" вторгнення Росії до України та вкотре запропонував своє посередництво на перемових українського та російського президентів.
  • Раніше Ердоґан казав, що Росії було би "нерозумно" нападати на Україну та запевнив, що Туреччина відповідатиме як країна-член НАТО.
  • Уперше свою пропозицію щодо діалогу Путіна й Зеленського на дипломатичному майданчику в Туреччині Ердоґан озвучив ще на початку грудня.
  • Крім того, Туреччина пропонує своє посередництво щодо очних зустрічей Тристоронньої контактної групи з врегулювання бойових дій на Донбасі. У січні 2022 року Туреччина спрямувала пропозицію до ОБСЄ проводити очні зустрічі ТКГ замість Мінська в Стамбулі. Росія виступила проти. Натомість Україна таку пропозицію підтримала.
  • Україна та Туреччина підписали 3 лютого низку угод, зокрема щодо спільного виробництва бойових дронів "Байрактар" та зони вільної торгівлі між двома країнами.

Українська правда
Теми: ЕрдоганПутінЗеленськийТуреччина
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