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Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным: Кремль ответил

Мазуренко Алена Четверг, 17 февраля 2022, 12:58
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Украинская сторона неоднократно предлагала РФ организовать встречи президентов стран Владимира Зеленского и Владимира Путина, но в РФ постоянно отвергают эти предложения.

Источник: российское издание ТАСС, "РБК-Украина"

Прямая речь Зеленского: "Как только Россия публично говорит, что она готова говорить о деэскалации, о двусторонних отношениях, поверьте мне, каждый раз мы фиксируем все эти выходы в медиа и каждый раз после этого мы делаем в том или другом виде запрос России, чтобы эта встреча в том или ином формате состоялась. Кроме публичной позиции, в реальности они не готовы с нами общаться".

Детали: Украинский президент заявил, что готов к "любому формату" переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Украина неоднократно предлагала им организовать встречу президентов двух стран Владимира Зеленского и Владимира Путина, но у российской стороны якобы есть вопрос о повестке переговоров.

Прямая речь Пескова: "Мы неоднократно получали сигналы от Киева с предложением встретиться, но каждый раз Киев не отвечал нам на простой вопрос: зачем, с какой целью".

По словам Пескова, украинская сторона предлагает встречи по теме Донбасса. Россия отвергает такие предложения: "Слушайте, давайте вы с донбассцами будете говорить про Донбасс".

Предыстория:

  • 4 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент Владимир Зеленский согласился на встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Турции, однако в Кремле пока не решили, поддержат ли такой вариант диалога.

Темы: ЗеленскийПутинДонбассУкраина


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