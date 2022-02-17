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Путін та Лукашенко вирішуватимуть, що робити далі з військами

Євген КізіловЧетвер, 17 лютого 2022, 11:57
Путін та Лукашенко вирішуватимуть, що робити далі з військами
Путін на зустрічі з Лукашенком, фото Getty Images

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що 18 лютого обговорить з російським президентом Володимиром Путіним подальші дії спільного угруповання військ, яке зараз проводить навчання біля українського кордону.

Джерело: Лукашенко журналістам після ознайомлення з перебігом білорусько-російського навчання "Союзна рішучість-2022" на полігоні Осиповичський, передає російський "Интерфакс"

Пряма мова: "Як ми ухвалимо завтра рішення, так і буде".

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Деталі: Путін 18 лютого проведе у Москві переговори із Лукашенком.

Лукашенку під час відвідин спільних російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість" продемонстрували кілька епізодів боїв. На полігоні було розіграно тактичний епізод за участю ракетних військ та артилерії, авіації Союзної держави, а також підрозділів повітрянодесантних військ Збройних сил Росії.

Нагадаємо: Росія та Білорусь проводять спільні навчання біля білоруського кордону з Україною. На першому етапі – до 9 лютого - пройшла передислокація та створення угруповань військ. На другому етапі – з 10 до 20 лютого – проводяться спільні навчання "Союзна рішучість-2022".

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Для участі у маневрах до Білорусі з Росії, зокрема, передислоковані винищувачі Су-35, системи ППО великої дальності С-400 "Тріумф", комплекси ППО малої дальності "Панцир-С".

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей запевняє, що після навчань у країні не залишиться жодного російського військовослужбовця та жодної одиниці бойової техніки Росії.

Теми: ПутінЛукашенкоарміяУкраїна
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