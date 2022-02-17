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Путин и Лукашенко будут решать, что делать дальше с войсками

Евгений КизиловЧетверг, 17 февраля 2022, 11:57
Путин и Лукашенко будут решать, что делать дальше с войсками
Путин на встрече с Лукашенко, фото Getty Images

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 18 февраля обсудит с российским президентом Владимиром Путиным дальнейшие действия совместной группировки войск, которая сейчас проводит учения у украинской границы.

Источник: Лукашенко журналистам после ознакомления с ходом белорусско-российского учения "Союзная решимость-2022" на полигоне Осиповичский, передает "Интерфакс"

Прямая речь: "Как мы примем завтра решение, так и будет".

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Детали: Путин 18 февраля проведет в Москве переговоры с Лукашенко.

Лукашенко в ходе посещения совместных российско-белорусских учений "Союзная решимость" продемонстрировали несколько эпизодов боев. На полигоне был разыгран тактический эпизод с участием ракетных войск и артиллерии, авиации Союзного государства, а также подразделений воздушно-десантных войск Вооруженных сил России.

Напомним: Россия и Беларусь проводят совместные учения у белорусской границы с Украиной. На первом этапе - по 9 февраля - прошла передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - проводятся совместные учения "Союзная решимость-2022".

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Для участия в маневрах в Беларусь из России, в частности, передислоцированы истребители Су-35, системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф", комплексы ПВО малой дальности "Панцирь-С".

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей уверяет, что после учений в стране не останется ни одного российского военнослужащего и ни одной единицы боевой техники России.

Темы: ПутинЛукашенкоармияУкраина
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