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В ЄС відреагували на обстріли Станиці Луганської

Четвер, 17 лютого 2022, 12:04
В ЄС відреагували на обстріли Станиці Луганської
Фото pixabay.com

В ЄС заявили, що уважно стежать за ситуацією з обстрілами на Донбасі.

Про це заявив представник ЄС перед зустріччю лідерів Євросоюзу з приводу України, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За його словами, під час зустрічі лідери не обговорюватимуть конкретні нові санкції проти Росії, оскільки це питання викликає розбіжності.

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Відповідаючи на запитання про останній обстріл на Донбасі чиновник сказав: "Привід для санкцій – це питання політичної оцінки. Ми поки що не вступаємо в цю дискусію. Ми уважно стежимо за ситуацією з обстрілами на Донбасі, усвідомлюємо, що це може бути використано як тест чи виправдання".

Посадовець, який бере участь у підготовці саміту і говорив на умовах анонімності, сказав, що в основному це буде звіт лідерів Франції та Німеччини після їх переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав партнерів України негайно засудити обстріл окупантами Станиці Луганської. 

ВІДЕО ДНЯ

Окупанти у четвер обстріляли з артилерії Станицю Луганську, один зі снарядів поцілив у дитячий садочок.

За попередніми даними, двоє цивільних осіб отримали контузії. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення. 

Військовослужбовці операції Об’єднаних сил оперативно евакуювали мирних мешканців в укриття.

Військові експерти зазначали, що Росія, яка 8 років здійснює гібридну військову агресію проти України, може використати як формальний привід для відкритого нападу на українські території провокацію на тимчасово окупованій території Донбасу.

Голова Бюро нацбезпеки Польщі Павел Солох заявив, що дані останніх годин викликають занепокоєння, і імовірність російського нападу на Україну сьогодні вища, ніж учора.

Глава МЗС Британії Ліз Трасс попередила, що президент РФ Володимир Путін у спробі підірвати єдність Заходу може затягнути нинішню кризу на тижні, якщо не на місяці.

Теми: ЄСЛуганська областьобстріл
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