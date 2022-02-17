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В ЕС отреагировали на обстрелы Станицы Луганской

Четверг, 17 февраля 2022, 13:04
Фото pixabay.com

В ЕС заявили, что внимательно следят за ситуацией с обстрелами на Донбассе.

Об этом заявил представитель ЕС перед встречей лидеров Евросоюза по поводу Украины, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По его словам, во время встречи лидеры не будут обсуждать конкретные новые санкции против России, поскольку этот вопрос вызывает разногласия.

Отвечая на вопрос о последнем обстреле на Донбассе, чиновник сказал: "Повод для санкций – это вопрос политической оценки. Мы пока не вступаем в эту дискуссию. Мы внимательно следим за ситуацией с обстрелами на Донбассе, осознаем, что это может быть использовано как тест или оправдание".

Чиновник, участвующий в подготовке саммита и говоривший на условиях анонимности, сказал, что в основном это будет отчет лидеров Франции и Германии после их переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров Украины немедленно осудить обстрел оккупантами Станицы Луганской.

Оккупанты в четверг обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую, один из снарядов попал в детский сад.

По предварительным данным, два гражданских лица получили контузии. Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура – ​​половина населенного пункта осталась без электропитания.

Военнослужащие операции Объединенных сил оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытие.

Военные эксперты отмечали, что Россия, которая 8 лет совершает гибридную военную агрессию против Украины, может использовать в качестве формального повода для открытого нападения на украинские территории провокацию на временно оккупированной территории Донбасса.

Глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох заявил, что данные последних часов вызывают беспокойство, и вероятность российского нападения на Украину сегодня выше, чем вчера.

Глава МИД Британии Лиз Трасс предупредила, что президент РФ Владимир Путин в попытке подорвать единство Запада может затянуть нынешний кризис на неделю, если не на месяцы.

Темы: ЕСЛуганская областьобстрел


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