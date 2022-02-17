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Якщо раптом надзвичайна ситуація: метро стане укриттям, транспорт переведуть на спецрежим

Ірина БалачукЧетвер, 17 лютого 2022, 14:22
Якщо раптом надзвичайна ситуація: метро стане укриттям, транспорт переведуть на спецрежим
Фото КП "Київпастранс"

У разі надзвичайної ситуації весь транспорт Києва працюватиме відповідно до мобілізаційного плану – зокрема метро перевозитиме пасажирів і слугуватиме укриттям.

Джерело: сайт Київської адміністрації з посиланням на директора Департаменту транспортної інфраструктури Руслана Кандибора

Пряма мова Кандибора: "Метрополітен – це транспорт, який має споруди подвійного призначення, що використовуються для перевезення пасажирів та для захисту населення як сховище. А саме: метро працюватиме для перевезення працівників критичної інфраструктури зранку та ввечері в години пік (приблизно 6 годин на день), увесь інший час метрополітен використовуватиметься як укриття".

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Деталі: Чиновник нагадав, що метро забезпечене спеціальними приміщеннями для дотримання мінімальної гігієни та потреб людей, має автономне електричне живлення, артезіанські свердловини та фільтро-вентиляційні установки для очищення повітря. Крім того, кожна станція облаштована герметизуючими затворами.

За словами Кандибора, у разі надзвичайної ситуації дорожньо-транспортний комплекс Києва працюватиме за спецрежимом:

  • на всіх підприємствах транспорту забезпечать цілодобове чергування відповідальних посадових осіб,
  • у першу чергу будуть перевозити працівників підприємств критичної інфраструктури та підприємств життєзабезпечення населення,
  • забезпечать посилену охорону мостів, аеропорту та під’їзних шляхів до них,
  • роботу "червоної" гілки метро на лівому березі зупинять, оскільки це відкрита ділянка,
  • для евакуації мешканців лівого берега пустять спеціальні автобуси, які везтимуть людей до підземної частини метро,
  • підземка також курсуватиме за спеціальним графіком руху поїздів. Якщо метро будуть використовувати як укриття, то рух поїздів зупинятимуть і розміщуватимуть у них населення, станції закриватимуть для захисту населення та працівників метро,
  • у випадку НС роботу магістральних маршрутів громадського транспорту збережуть, а маршрути з незначним пасажиропотоком можуть зупинити, щоб звільнити рухомий склад для інших потреб, визначених мобілізаційним завданням.

Наразі, за словами чиновника, метрополітен працює в посиленому режимі щодо попередження терористичних проявів (проводяться додаткові обходи, посилена пильність, засоби відеонагляду).

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Кандибор зауважив, що на кожній станції метро є дефібрилятори, а в касах та на постах поліції – аптечки для надання першої домедичної допомоги.

Також аптечками укомплектований весь рухомий склад КП "Київпастранс".

За словами чиновника, у разі необхідності метрополітен забезпечуватиме евакуацію населення до визначених місць збору. Автобуси будуть використані для евакуації киян, а також для евакуації працівників і документації стратегічно важливих установ міста.

Кандибор наголосив, що наразі ситуація залишається під контролем, транспорт Києва працює у штатному режимі, за звичним графіком.  

Для довідки: Щодня метрополітен перевозить понад 1 мільйон людей. Для цього задіяно більше ніж 620 вагонів метрополітену та 7 800 працівників.

КП "Київпастранс" щоденно довозить до місць праці понад 2 млн людей. Для цього у КП "Київпастранс" надають послуги 510 автобусів, 336 тролейбусів та 260 трамваїв.

Приватні перевізники забезпечують роботу на лінії 1100 одиниць рухомого складу.

Загалом за одну добу громадським транспортом у Києві користуються понад 3 млн пасажирів.

Передісторія: 

  • У Київраді повідомили, що у Києві в разі виникнення надзвичайних ситуацій чи воєнних дій можна буде використовувати понад 500 сховищ та 4 500 об’єктів подвійного призначення.

Теми: Київтранспортнадзвичайна подіявійна
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