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Если вдруг чрезвычайная ситуация: метро станет укрытием, транспорт переведут на спецрежим

Ирина БалачукЧетверг, 17 февраля 2022, 14:22
Если вдруг чрезвычайная ситуация: метро станет укрытием, транспорт переведут на спецрежим
Фото КП "Киевпастранс"

В случае чрезвычайной ситуации весь транспорт Киева будет работать в соответствии с мобилизационным планом – в частности, метро будет перевозить пассажиров и служить укрытием.

Источник: сайт Киевской администрации со ссылкой на директора Департамента транспортной инфраструктуры Руслана Кандибора

Прямая речь Кандибора: "Метрополитен – это транспорт, имеющий сооружения двойного назначения, которые используются для перевозки пассажиров и защиты населения как укрытие. А именно: метро будет работать для перевозки работников критической инфраструктуры утром и вечером в часы пик (примерно 6 часов в день), все остальное время метрополитен будет использоваться как укрытие".

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Детали: Чиновник напомнил, что метро снабжено специальными помещениями для соблюдения минимальной гигиены и нужд людей, имеет автономное электрическое питание, артезианские скважины и фильтровентиляционные установки для очистки воздуха. Кроме того, каждая станция оборудована герметизирующими затворами.

По словам Кандибора, в случае чрезвычайной ситуации дорожно-транспортный комплекс Киева будет работать по спецрежиму:

  • на всех предприятиях транспорта обеспечат круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц,
  • в первую очередь будут перевозить работников предприятий критической инфраструктуры и предприятий жизнеобеспечения населения,
  • обеспечат усиленную охрану мостов, аэропорта и подъездных путей к ним,
  • работу "красной" ветки метро на левом берегу остановят, поскольку это открытый участок,
  • для эвакуации жителей левого берега пустят специальные автобусы, которые будут везти людей в подземную часть метро,
  • подземка также будет курсировать по специальному графику движения поездов. Если метро будут использовать в качестве укрытия, то движение поездов будут останавливать и размещать в них население, станции будут закрывать для защиты населения и работников метро,
  • в случае ЧС работу магистральных маршрутов общественного транспорта сохранят, а маршруты с незначительным пассажиропотоком могут остановить, чтобы освободить подвижной состав для других нужд, определенных мобилизационным заданием.

По словам чиновника, сейчас метрополитен работает в усиленном режиме по предупреждению террористических проявлений (проводятся дополнительные обходы, усилена бдительность, средства видеонаблюдения).

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Кандибор отметил, что на каждой станции метро есть дефибрилляторы, а в кассах и на постах полиции – аптечки для оказания первой медицинской помощи.

Также аптечками укомплектован весь подвижной состав КП "Киевпасстранс".

По словам чиновника, в случае необходимости метрополитен будет обеспечивать эвакуацию населения в определенные места сбора. Автобусы будут использовать для эвакуации киевлян, а также для эвакуации работников и документации стратегически важных учреждений города.

Кандибор подчеркнул, что ситуация остается под контролем, транспорт Киева работает в штатном режиме, по привычному графику.

Для справки: Ежедневно метрополитен перевозит более 1 миллиона человек. Для этого задействовано более 620 вагонов метрополитена и 7 800 работников.

КП "Киевпасстранс" ежедневно довозит до мест работы более 2 млн человек. Для этого в КП "Киевпасстранс" предоставляют услуги 510 автобусов, 336 троллейбусов и 260 трамваев.

Частные перевозчики обеспечивают работу на линии 1 100 единиц подвижного состава.

Всего за сутки общественным транспортом в Киеве пользуются более 3 млн пассажиров.

Предыстория: 

  • В Киевсовете сообщили, что в Киеве в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или военных действий можно будет использовать более 500 хранилищ и 4500 объектов двойного назначения.

Темы: Киевтранспортчрезвычайное происшествиевойна
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