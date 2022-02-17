Росія пригрозила США та Україні "заходами військово-технічного характеру"

Росія направила США листа, в якому обіцяє вдатися до "заходів військово-технічного характеру", оскільки Сполучені Штати не піддалися на тиск Кремля стосовно так званих гарантій безпеки.

Джерело: російський "Интерфакс" із посиланням на відповідний документ

Дослівно: "Констатуємо, що американська сторона не дала конструктивної відповіді на базові елементи підготовленого російською стороною проекту договору зі США щодо гарантій безпеки...

За відсутності готовності американської сторони домовлятися про тверді, юридично зобов'язуючі гарантії забезпечення нашої безпеки з боку США та їхніх союзників, Росія буде змушена реагувати, у тому числі шляхом реалізації заходів військово-технічного характеру".

Деталі: Лист містить твердження, що російського вторгнення в Україну не планується. "Жодного "російського вторгнення" в Україну, про що з осені минулого року заявляють на офіційному рівні США та їхні союзники, немає і не планується, тому твердження про "відповідальність Росії за ескалацію" не можна розцінити інакше, як спробу чинити тиск та знецінити пропозиції Росії щодо гарантій безпеки".

У документі наголошується, що у разі прийняття України в НАТО виникне "реальна загроза того, що режим у Києві спробує силою "повернути" Крим, втягнувши США та їхніх союзників, відповідно до статті 5 Вашингтонського договору, у прямий збройний конфлікт із Росією з усіма наслідками, що випливають".

Дослівно: "Теза, що повторюється у відповіді, що Росія нібито "розпалила конфлікт на Донбасі", помилкова. Її причини носять суто внутрішньоукраїнський характер. Врегулювання можливе лише шляхом реалізації Мінських угод і "Комплексу заходів", черговість і відповідальність за реалізацію яких чітко прописані та одноголосно підтверджені резолюцією Ради Безпеки ООН 2202, у тому числі США, Францією та Великобританією…

Для деескалації ситуації навколо України важливо виконання наступних кроків. Це - примус Києва до виконання "Комплексу заходів", припинення поставок Україні зброї, відкликання звідти всіх західних радників та інструкторів, відмова країн НАТО від будь-яких спільних навчань із ЗСУ та виведення всіх раніше поставлених Києву іноземних озброєнь за межі української території".

Чому це важливо: Москва всіляко намагається змусити Київ провести на окупованих територіях Луганської та Донецької областей вибори під дулами російських автоматів. І таким чином фактично легітимізувати в Україні підконтрольні Кремлю маріонеткові режими, через які буде зручно впливати на політичне життя в нашій країні. На думку РФ, Україна зобов'язана виконати цю вимогу у якості дотримання мінських угод.

Україна ж, у свою чергу, вимагає виведення російських військ з ОРДЛО, повернення контролю над кордоном і лише потім готова обговорювати волевиявлення в цих регіонах.

Що було раніше: У четвер президент США Джо Байден заявив, що загроза російського вторгнення в Україну "дуже висока" і є ознаки того, що війська РФ готові напасти у найближчі кілька днів.