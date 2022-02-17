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Росія пригрозила США та Україні "заходами військово-технічного характеру"

Євген КізіловЧетвер, 17 лютого 2022, 17:15
Росія пригрозила США та Україні заходами військово-технічного характеру
Володимир путін, фото Getty Images

Росія направила США листа, в якому обіцяє вдатися до "заходів військово-технічного характеру", оскільки Сполучені Штати не піддалися на тиск Кремля стосовно так званих гарантій безпеки.

Джерело: російський "Интерфакс" із посиланням на відповідний документ

Дослівно: "Констатуємо, що американська сторона не дала конструктивної відповіді на базові елементи підготовленого російською стороною проекту договору зі США щодо гарантій безпеки...

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За відсутності готовності американської сторони домовлятися про тверді, юридично зобов'язуючі гарантії забезпечення нашої безпеки з боку США та їхніх союзників, Росія буде змушена реагувати, у тому числі шляхом реалізації заходів військово-технічного характеру".

Деталі: Лист містить твердження, що російського вторгнення в Україну не планується. "Жодного "російського вторгнення" в Україну, про що з осені минулого року заявляють на офіційному рівні США та їхні союзники, немає і не планується, тому твердження про "відповідальність Росії за ескалацію" не можна розцінити інакше, як спробу чинити тиск та знецінити пропозиції Росії щодо гарантій безпеки".

У документі наголошується, що у разі прийняття України в НАТО виникне "реальна загроза того, що режим у Києві спробує силою "повернути" Крим, втягнувши США та їхніх союзників, відповідно до статті 5 Вашингтонського договору, у прямий збройний конфлікт із Росією з усіма наслідками, що випливають".

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Дослівно: "Теза, що повторюється у відповіді, що Росія нібито "розпалила конфлікт на Донбасі", помилкова. Її причини носять суто внутрішньоукраїнський характер. Врегулювання можливе лише шляхом реалізації Мінських угод і "Комплексу заходів", черговість і відповідальність за реалізацію яких чітко прописані та одноголосно підтверджені резолюцією Ради Безпеки ООН 2202, у тому числі США, Францією та Великобританією…

Для деескалації ситуації навколо України важливо виконання наступних кроків. Це - примус Києва до виконання "Комплексу заходів", припинення поставок Україні зброї, відкликання звідти всіх західних радників та інструкторів, відмова країн НАТО від будь-яких спільних навчань із ЗСУ та виведення всіх раніше поставлених Києву іноземних озброєнь за межі української території".

Чому це важливо: Москва всіляко намагається змусити Київ провести на окупованих територіях Луганської та Донецької областей вибори під дулами російських автоматів. І таким чином фактично легітимізувати в Україні підконтрольні Кремлю маріонеткові режими, через які буде зручно впливати на політичне життя в нашій країні. На думку РФ, Україна зобов'язана виконати цю вимогу у якості дотримання мінських угод.

Україна ж, у свою чергу, вимагає виведення російських військ з ОРДЛО, повернення контролю над кордоном і лише потім готова обговорювати волевиявлення в цих регіонах.

Що було раніше: У четвер президент США Джо Байден заявив, що загроза російського вторгнення в Україну "дуже висока" і є ознаки того, що війська РФ готові напасти у найближчі кілька днів.

Теми: РосіяСШАУкраїнавійна
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