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Россия пригрозила США и Украине "мерами военно-технического характера"

Евгений КизиловЧетверг, 17 февраля 2022, 17:15
Россия пригрозила США и Украине мерами военно-технического характера
Владимир путин, фото Getty Images

Россия направила США письмо, в котором обещает прибегнуть к "мерам военно-технического характера", поскольку Соединенные Штаты не подверглись давлению Кремля касательно так называемых гарантий безопасности.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий документ

Дословно: "Констатируем, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности…

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В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера".

Детали: В письме содержится утверждение, что российского вторжения в Украину не планируется. "Никакого "российского вторжения" в Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется, поэтому утверждения об "ответственности России за эскалацию" нельзя расценить иначе, как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности".

В документе отмечается, что в случае принятия Украины в НАТО возникнет "реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой "вернуть" Крым, втянув США и их союзников, в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора, в прямой вооруженный конфликт с Россией со всеми вытекающими последствиями".

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Дословно: "Повторяющийся в ответе США тезис, что Россия якобы "разожгла конфликт на Донбассе", несостоятелен. Его причины носят сугубо внутриукраинский характер. Урегулирование возможно только путем реализации Минских соглашений и "Комплекса мер", очередность и ответственность по реализации которых четко прописаны и единогласно подтверждены резолюцией Совета Безопасности ООН 2202, в том числе США, Францией и Великобританией…

Для деэскалации ситуации вокруг Украины принципиально важно выполнение следующих шагов. Это - принуждение Киева к выполнению "Комплекса мер", прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории".

Почему это важно: Москва всячески пытается вынудить Киев провести на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей "выборы" под дулами российских автоматов. И таким образом фактически легитимизировать в Украине подконтрольные Кремлю марионеточные режимы, через которые будет удобно влиять на политическую жизнь в нашей стране. По мнению РФ Украина обязана выполнить это требование в качестве выполнения минских соглашений.

Украина же, в свою очередь, требует сначала выведения российских войск из ОРДЛО, возвращения контроля над границей, и только потом готова обсуждать волеизъявление в этих регионах.

Что было раньше: В четверг президент США Джо Байден заявил, что угроза российского вторжения в Украину "очень высока" и есть признаки того, что войска РФ готовы отправиться в Украину в ближайшие несколько дней.

Темы: РосcияСШАУкраинавойна
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