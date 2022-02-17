Байден назвав нові дати можливого вторгнення Росії в Україну
Президент США Джо Байден заявив, що загроза російського вторгнення в Україну "дуже висока" і є ознаки того, що війська РФ готові напасти у найближчі кілька днів.
Деталі: Виступаючи перед журналістами, Байден сказав, що є "всі ознаки того, що вони (РФ – ред.) готові відправитися в Україну".
За його словами, "це може статися протягом кількох наступних днів".
На питання, наскільки високою наразі є загроза російського вторгнення, він відповів: "Вона дуже висока".
Байден зазначив, що РФ не відвела своїх військ від кордону з Україною.
Також, за його словами, США мають підстави вважати, що РФ може провести операції під "чужим прапором".
Президент США стверджує, що дипломатичне вирішення цього питання все ще можливе, тому він попросив держсекретаря Ентоні Блінкена вирушити до ООН, де Блінкен — "розкаже, що це за шлях".
20 лютого закінчуються спільні військові навчання Білорусі і Росії "Союзна рішучість - 2022". Після завершення цих навчань на території РФ запланували підготовку до інших - "Щит союзу - 2023".
Крім того, 20 лютого у Пекіні завершаться Зимові Олімпійські ігри. Раніше у Держдепі допускали, що президент Росії Володимир Путін не наважиться напасти на Україну до кінця Олімпіади.
Передісторія:
- 16 лютого називали можливою датою нападу Росії на Україну, але цього не сталося.
- Росія навпаки в цей день заявила, що почала відводити частину військової техніки з західних територій та окупованого нею Криму. Однак відведення військ не підтверджують ні українська, ні американська, ні британська розвідки.
- Президент України Володимир Зеленський сказав, що не варто називати ротацію відведенням.
- Ризик нападу росіян на українські території залишається.