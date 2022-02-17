Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден назвав нові дати можливого вторгнення Росії в Україну

Альона Мазуренко Четвер, 17 лютого 2022, 15:51
Байден назвав нові дати можливого вторгнення Росії в Україну
Джо Байден, Фото: getty images

Президент США Джо Байден заявив, що загроза російського вторгнення в Україну "дуже висока" і є ознаки того, що війська РФ готові напасти у найближчі кілька днів. 

Джерело: ReutersAFP

Деталі: Виступаючи перед журналістами, Байден сказав, що є "всі ознаки того, що вони (РФ – ред.) готові відправитися в Україну".

Реклама:

За його словами, "це може статися протягом кількох наступних днів".

На питання, наскільки високою наразі є загроза російського вторгнення, він відповів: "Вона дуже висока".

 
скриншот

Байден зазначив, що РФ не відвела своїх військ від кордону з Україною.

ВІДЕО ДНЯ

Також, за його словами, США мають підстави вважати, що РФ може провести операції під "чужим прапором".

Президент США стверджує, що дипломатичне вирішення цього питання все ще можливе, тому він попросив держсекретаря Ентоні Блінкена вирушити до ООН, де Блінкен — "розкаже, що це за шлях".

20 лютого закінчуються спільні військові навчання Білорусі і Росії "Союзна рішучість - 2022". Після завершення цих навчань на території РФ запланували підготовку до інших - "Щит союзу - 2023".

Крім того, 20 лютого у Пекіні завершаться Зимові Олімпійські ігри. Раніше у Держдепі допускали, що президент Росії Володимир Путін не наважиться напасти на Україну до кінця Олімпіади. 

Передісторія: 

  • 16 лютого називали можливою датою нападу Росії на Україну, але цього не сталося.
  • Росія навпаки в цей день заявила, що почала відводити частину військової техніки з західних територій та окупованого нею Криму. Однак відведення військ не підтверджують ні українська, ні американська, ні британська розвідки.
  • Президент України Володимир Зеленський сказав, що не варто називати ротацію відведенням.
  • Ризик нападу росіян на українські території залишається.

Теми: БайденРосіяУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Байден
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Зеленський і Байден говорили про передачу F-16 Україні і покарання Росії
Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: