Байден назвав нові дати можливого вторгнення Росії в Україну

Президент США Джо Байден заявив, що загроза російського вторгнення в Україну "дуже висока" і є ознаки того, що війська РФ готові напасти у найближчі кілька днів.

Джерело: Reuters, AFP

Деталі: Виступаючи перед журналістами, Байден сказав, що є "всі ознаки того, що вони (РФ – ред.) готові відправитися в Україну".

За його словами, "це може статися протягом кількох наступних днів".

На питання, наскільки високою наразі є загроза російського вторгнення, він відповів: "Вона дуже висока".

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Байден зазначив, що РФ не відвела своїх військ від кордону з Україною.

Також, за його словами, США мають підстави вважати, що РФ може провести операції під "чужим прапором".

Президент США стверджує, що дипломатичне вирішення цього питання все ще можливе, тому він попросив держсекретаря Ентоні Блінкена вирушити до ООН, де Блінкен — "розкаже, що це за шлях".

20 лютого закінчуються спільні військові навчання Білорусі і Росії "Союзна рішучість - 2022". Після завершення цих навчань на території РФ запланували підготовку до інших - "Щит союзу - 2023".

Крім того, 20 лютого у Пекіні завершаться Зимові Олімпійські ігри. Раніше у Держдепі допускали, що президент Росії Володимир Путін не наважиться напасти на Україну до кінця Олімпіади.

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