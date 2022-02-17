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Блінкен перелічив, до яких провокацій може вдатися Росія, щоби почати наступ

Денис КарловськийЧетвер, 17 лютого 2022, 17:39
Блінкен перелічив, до яких провокацій може вдатися Росія, щоби почати наступ
Блінкен перемовляється з представницею США в Радбезі ООН Ліндою томас-ґринфілд 17 лютого 2022 року в Нью-йорку. Фото: getty images

Державний секретар США Ентоні Блінкен перерахував можливі провокації з боку Росії, які можна використати як привід для початку військового нападу, зокрема організація теракту в Росії.

Джерело: виступ Блінкена на засіданні Ради безпеки ООН

Пряма мова Блінкена: "Росія планує штучно створити привід для вторгнення. Це може бути акт насильства, скоєний Росією на території України або якась обурливі надумані звинувачення проти українського уряду.

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Ми точно не знаємо форму цієї провокації. Це може бути штучно зорганізований теракт із застосуванням вибухівки десь у Росії, або вони можуть буцімто знайти масове захоронення людських решток, або зрежисований напад безпілотника на мирних мешканців або навіть справжній напад із застосуванням хімічної зброї.

Росія, ймовірно, буде називати ці провокації "етнічною чисткою" або "геноцидом" (з боку України – ред.)".

Деталі: Блінкен заявив, що ні розвідка США, ні розвідка країн-союзників у НАТО не мають доказів, що Росія справді відводить війська від українських кордонів, а навпаки посилює свій військовий контингент. За його словами, Росія зосередила станом на 17 лютого понад 150 тисяч військових уздовж кордонів з Україною в різних місцях.

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Держсекретар сказав, що Росія може розпочати широкомасштабний наступ у найближчі кілька днів. Київ із майже 3 мільйона жителів є однією з головних цілей російського військового керівництва, за словами американського топ-дипломата. Блінкен каже, що російський план передбачає почати наступ із масованих ракетних ударів та кібератак, які повинні порушити комунікацію між українськими урядом та армією. Після такого початку, російська техніка та військовослужбовці буцімто здійснять швидкий наступ суходолом.

Він додав, що Росія застосовує низку гібридних тактик проти України, зокрема цього тижня в Україні сталася кібератака проти державних банків та урядових вебсайтів, а російські державні медіа розпочали пропаганду, що буцімто українські війська на Донбасі обстрілюють цивільне населення.

Блінкен висловив надію, що Росія відмовиться від своїх агресивних намірів, зваживши, що ввесь світ має докази її підготовки, а США спільно з партнерами готові до запровадження надзвичайно жорстких санкцій у разі агресії проти України.

Передісторія:

  • Перед виступом Блінкена в штаб-квартирі в Нью-Йорку, президент США Джо Байден офіційно заявив, що російське вторгнення залишається надзвичайно ймовірним у найближчі кілька днів.
  • 16 лютого в Росії заявили, що Україні нібито приховала масове знищення мирних мешканців на Донбасі. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом того, що представники Росії нібито знайшли масове поховання з людськими рештками.

Теми: СШАвійнаРосіяпровокації
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