Блинкен перечислил, к каким провокациям может прибегнуть Россия, чтобы начать наступление

Государственный секретарь США Энтони Блинкен перечислил возможные провокации со стороны России, которые можно использовать в качестве повода для начала военного нападения, в частности, организацию теракта в России.

Источник: выступление Блинкена на заседании Совбеза ООН

Прямая речь Блинкена: "Россия планирует искусственно создать повод для вторжения. Это может быть акт насилия, совершенный Россией на территории Украины или какое-то возмутительное надуманное обвинение против украинского правительства.

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Мы точно не знаем форму этой провокации. Это может быть искусственно организованный теракт с применением взрывчатки где-то в России, или они могут найти массовое захоронение человеческих остатков, или срежиссированное нападение беспилотника на мирных жителей или даже настоящее нападение с применением химического оружия.

Россия, вероятно, будет называть эти провокации "этнической чисткой" или "геноцидом" (со стороны Украины – ред.)".

Детали: Блинкен заявил, что ни разведка США, ни разведка стран-союзников в НАТО не имеют доказательств, что Россия действительно уводит войска от украинских границ, а наоборот, зафиксировала, что русские усиливают свой военный контингент. По его словам, Россия сосредоточила на 17 февраля более 150 тысяч военных вдоль границ с Украиной в разных местах.

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Госсекретарь сказал, что Россия может начать широкомасштабное наступление в ближайшие несколько дней. Киев из почти 3 миллионов жителей является одной из главных целей российского военного руководства, по словам американского топ-дипломата. Блинкен говорит, что российский план предполагает начать наступление с массированных ракетных ударов и кибератак, которые должны нарушить коммуникацию между правительством Украины и армией. После такого начала, российская техника и военнослужащие якобы совершат быстрое наступление по суше.

Он добавил, что Россия применяет ряд гибридных тактик против Украины, в частности, на этой неделе в Украине произошла кибератака против государственных банков и правительственных вебсайтов, а российские государственные медиа начали пропаганду, будто украинские войска на Донбассе обстреливают гражданское население.

Блинкен выразил надежду, что Россия откажется от своих агрессивных намерений, учитывая, что весь мир имеет доказательства ее подготовки, а США совместно с партнерами готовы к введению чрезвычайно жестких санкций в случае агрессии против Украины.

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