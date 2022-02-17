Глава Пентагону заявив, що війська РФ запасаються кров’ю

Сполучені штати повідомляють, що Росія накопичує запаси крові та повільно перекидає війська ближче до кордонів України.

Джерело: міністр оборони США Ллойд Остін, якого цитує Reuters

Пряма мова Остіна: "Ми бачимо, як вони запасаються кров’ю.

Нещодавно я сам був солдатом. Я не з чуток знаю, що такі речі не роблять без причини.

Ви, звичайно, не робите це, якщо збираєтесь узяти речі та йти додому".

Нагадаємо: Державний секретар США Ентоні Блінкен перерахував можливі провокації з боку Росії, які можна використати як привід для початку військового нападу, зокрема організація теракту в Росії.