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Глава Пентагону заявив, що війська РФ запасаються кров’ю

Роман ПетренкоЧетвер, 17 лютого 2022, 19:38
ЛЛОЙД ОСТІН, ФОТО GETTY IMAGES

Сполучені штати повідомляють, що Росія накопичує запаси крові та повільно перекидає війська ближче до кордонів України.

Джерело: міністр оборони США Ллойд Остін, якого цитує Reuters

Пряма мова Остіна: "Ми бачимо, як вони запасаються кров’ю.

Нещодавно я сам був солдатом. Я не з чуток знаю, що такі речі не роблять без причини.

Ви, звичайно, не робите це, якщо збираєтесь узяти речі та йти додому".

Нагадаємо: Державний секретар США Ентоні Блінкен перерахував можливі провокації з боку Росії, які можна використати як привід для початку військового нападу, зокрема організація теракту в Росії.

Теми: СШАРосіявійна
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