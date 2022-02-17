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Глава Пентагона заявил, что войска РФ запасаются кровью

Роман ПетренкоЧетверг, 17 февраля 2022, 19:38
ЛЛОЙД ОСТиН, ФОТО GETTY IMAGES

Соединенные штаты сообщают, что Россия накапливает запасы крови и медленно перекидывает войска ближе к границам Украины.

Источник: министр обороны США Ллойд Остин, которого цитирует Reuters

Прямая речь Остина: "Мы видим, как они запасаются кровью.

Недавно я был солдатом. Я не понаслышке знаю, что такие вещи не делают без причины.

Вы, конечно, не делаете этого, если собираетесь взять вещи и уходить домой".

Напомним: Государственный секретарь США Энтони Блинкен перечислил возможные провокации со стороны России, которые можно использовать в качестве повода для начала военного нападения, в частности, организацию теракта в России.

Темы: СШАРосcиявойна


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