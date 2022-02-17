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Іспанські винищувачі підняли у Болгарії через загрозу над Чорним морем

"Європейська правда"Четвер, 17 лютого 2022, 19:56
Ілюстративне фото Getty Images

Два іспанські винищувачі Eurofighter, розміщені у Болгарії в рамках місії НАТО, були екстрено підняті у повітря вранці 17 лютого.

Про це пише, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на болгарське видання 24chasa.

Літаки вилетіли з авіабази "Граф Ігнатьєво" через порушників болгарського повітряного простору. Болгарські МіГ-29 не змогли піднятися у повітря через туман.

Екстренне реагування знадобилося через іноземні літаки, які курсували у східній зоні над Чорним морем.

Однак іспанські льотчики не змогли ідентифікувати порушників, оскільки вони швидко залишили болгарський повітряний простір.

Іспанія направила чотири винищувачі в Болгарію лише минулого тижня.

Іспанські екіпажі спільно з болгарськими колегами виконуватимуть завдання із чергування у повітрі, перехоплення, візуальної розвідки та супроводу.

Теми: ІспаніяНАТОЧорне мореармія
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