Испанские истребители подняли в Болгарии из-за угрозы над Черным морем

Два испанских истребителя Eurofighter, размещенные в Болгарии в рамках миссии НАТО, были экстренно подняты в воздух утром 17 февраля.

Об этом пишет, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на болгарское издание 24chasa.

Самолеты вылетели с авиабазы ​​"Граф Игнатьево" из-за нарушителей болгарского воздушного пространства. Болгарские МиГ-29 не смогли подняться в воздух из-за тумана.

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Экстренное реагирование понадобилось из-за иностранных самолетов, курсировавших в восточной зоне над Черным морем.

Однако испанские лётчики не смогли идентифицировать нарушителей, поскольку они быстро покинули болгарское воздушное пространство.

Испания направила четыре истребителя в Болгарию только на прошлой неделе.

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Испанские экипажи совместно с болгарскими коллегами выполняют задачи по дежурству в воздухе, перехвате, визуальной разведке и сопровождении.