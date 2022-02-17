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Прем'єр Британії: Обстріл дитсадка на Донбасі був "сфабрикованою операцією"

Четвер, 17 лютого 2022, 20:59
Прем'єр Британії: Обстріл дитсадка на Донбасі був сфабрикованою операцією
БОРИС ДЖОНСОН, ФОТО: GETTY IMAGES

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що обстріл дитячого садка на Донбасі проросійськими сепаратистами був "сфабрикованою операцією", спрямованою на дискредитацію українського уряду.

Про це пише The Guardian, пише "Європейська правда".

"Сьогодні, як я впевнений, ви вже дізналися, дитячий садок був обстріляний під час, як ми вважаємо – ну, ми знаємо – це була сфабрикована операція, покликана дискредитувати українців, покликана створити привід, підробну провокацію для дій Росії. Ми дуже боїмося, що це те, що ми побачимо більше протягом наступних кількох днів", - сказав Джонсон.

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"Сфабрикована операція" (false-flag operation) — це інцидент, походження якого приховується, як правило, для спроби спровокувати помсту.

За даними ОБСЄ, у четвер вранці на лінії фронту на сході України відбулися "кілька інцидентів з обстрілами".

У місті Станиця Луганська внаслідок потрапляння снаряду, який пробив дірку в стіні дитсадка, постраждали троє людей.

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Джонсон сказав, що на цих вихідних поїде до Мюнхена на конференцію з європейської безпеки, "щоб поговорити про те, що ми збираємося робити для об’єднання Заходу".

За його словами, Велика Британія готова ввести жорсткі санкції проти Росії. "У режиму Путіна ще є час відступити. Ще є час, щоб уникнути катастрофи; катастрофа для Росії, катастрофа для України і для світу", - сказав він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що існує дуже високий ризик вторгнення протягом кількох днів, а британський прем’єр Борис Джонсон відзначив, що ситуація на кордоні з Україною продовжує залишатися дуже похмурою після обстрілу дитячого садка на Луганщині.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс стурбований можливими спробами Росії створити привід для збройного нападу на Україну.

Теми: Велика БританіяБорис ДжонсонДонбас
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